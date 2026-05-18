Születésnapja után eltűnt egy gyulai lány

A Békés vármegyei rendőrök egy lányt keresnek. Az eltűnt gyerek május 15-én, pénteken töltötte be a 15. életévét, másnap, május 16-án, szombaton nyoma veszett, azóta nem tudni, hol lehet a Beol.hu cikke szerint. A rendőrség honlapján egy fotót is közzétettek a Gyulán született Varga Alexandra Cintiáról, hogy könnyebb legyen felismerni. A rendőrök ugyanis abban bíznak, hogy tud nekik segíteni valaki.

Az eltűnt gyerek: Varga Alexandra Cintia, Fotó: police.hu

Így jelentheti, ha látja valahol az eltűnt gyereket

Aki látta a lányt, vagy tudja, hol lehet, hívhatja a Békési Rendőrkapitányságot a 66/411-644-es számon, de a rendőrség oldalán elérhető adatlapon keresztül is tehet bejelentést.

Egressy Mátyás után most egy tatabányai kiskamasz is eltűnt

Újabb gyerek eltűnését jelentették be a rendőrségen. Talán emlékeznek még Egressy Mátyás ügyére, május első hetében egy tatabányai iskolásnak veszett nyoma. Részletekért kattintson ide!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.