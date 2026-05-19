Ön látta őket? Eltűnt gyerekeket keres nagy erőkkel a rendőrség

Két kislányt is nagy erőkkel keres a rendőrség, egyikük 5, a másik pedig 12 éves. A nyomozásban a hatóságok most a lakosság segítségét kérik, hogy az eltűnt gyermekek mielőbb épségben hazatérhessenek.
A rendőrség a lakosság segítségét kéri annak a 12 éves kislánynak az ügyében, akit hozzátartozói a közösségi médiában kerestetnek, illetve körözési adatlapja a rendőrség honlapján is megtalálható. A 2014-ben született H. Alexandra május 18-án, hétfőn eltűnt a budapesti VIII. kerületből, azóta ismeretlen helyen tartózkodik. A körülbelül 150 cm magas, hosszú barna hajú, barna szemű és átlagos testalkatú lány utolsó ismert ruházatáról egyelőre nincs információ – írta a Bors.

eltűnt, Szabó Hanna Mirella
Eltűnt az ötéves Szabó Hanna Mirella is
Fotó: Police.hu

Eltűnt egy ötéves kislány

A Bama.hu beszámolt róla, hogy a Pécsi Rendőrkapitányság körözést rendelt el az 5 éves Szabó Hanna Mirella eltűnése miatt. A 2021-es születésű kislány keresését május 4-én jelentették be, a hatóságok pedig azóta is nagy erőkkel próbálják felkutatni az ismeretlen helyen tartózkodó gyermeket. A rendőrség a lakosság segítségét kéri: aki felismeri a kislányt, vagy bármit tud a hollétéről, jelentkezzen személyesen a Pécsi Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-72-504-450-es telefonszámot. Névtelen bejelentés a nap 24 órájában tehető a Telefontanú zöldszámán (06-80-555-111), illetve a 112-es központi segélyhívón is.

Szerencsére az eltűnt gyerekek többsége sértetlenül előkerül: korábban beszámoltunk róla, hogy egy ötéves kisfiút sértetlenül találtak meg a keresőcsapatok.

 

