Nagy erőkkel keresnek két kisfiút, az apjuk rabolhatta el őket

Nagyszabású hajtóvadászat indult a tengeren túl, Utah államban, miután egy 46 éves apa nem jelent meg a tervezett láthatási cserén, és két kisgyerekével együtt eltűnt. A hatóságok vasárnap reggel rendkívüli Amber Alert riasztást adtak ki az egyéves Will Richman és a csecsemőkorú Wesley Richman védelmében, mivel a rendőrség szerint a kisfiúk közvetlen életveszélyben, illetve súlyos testi sértés kockázatának vannak kitéve. A szülők korábban váltott hetekben nevelték a gyerekeket, de a szombati, Saratoga Springsbe szervezett átadás óta senki sem látta a fiúkat és apjukat, Dane Stephen Richmant – írta a People.com.

A rendőrség kéri, hogy aki látta az eltűnt gyermekeket vagy az apát, azonnal jelentkezzen

Fotó: A kép illusztráció

Életveszélyben lehetnek az eltűnt gyerekek

A nyomozók és a kétségbeesett családtagok versenyt futnak az idővel, miközben a rendőrség rendkívül sötét képet fest az apa mentális állapotáról és az eltűnését megelőző napokról.

A hatóságok tájékoztatása szerint a férfi súlyos depresszióval és komoly anyagi problémákkal küzd, ráadásul az utóbbi időben módszeresen elkezdte eladni a vagyontárgyait, egy hete felmondott a munkahelyén, és a jelek szerint az otthonát is végleg felszámolta, mielőtt felszívódott a gyerekekkel.

Az édesanya jelenleg rettegésben él, miközben a bűnüldöző szervek minden erejükkel próbálnak nyomokat találni a férfi hollétére vonatkozóan, hogy még időben megmenthessék a gyermekeket.

Hetek óta bizonytalanságban él az az anya, aki sem férjét, sem három kislányát nem tudja elérni. Az eltűnt család után a rendőrség is kutat, de egyelőre nem vezettek eredményre az erőfeszítések.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.