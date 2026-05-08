Eltűnt Haskó-lányok: külföldre vihette apjuk a három testvért, mindannyiukat körözik

A legfrissebb hírek szerint Horvátország felé menekülhetett el három gyermekével Haskó Attila. Az eltűnt férfi és a gyerekek ellen körözés van érvényben, ugyanis a Haskó Attila az édesanyjuk engedélye és tudta nélkül távozott a gyermekekkel. A férfi nemcsak a válás, hanem egy börtönbüntetés miatt is menekülhetett el az országból – adta hírül a Borsonline.hu.

Az eltűnt Haskó-gyerekek és édesapjuk, Attila

Eltűnt az apa, három lánygyermekét is magával vitte

Április 10-én, pénteken hiába kereste három lányát és válófélben levő férjét a kétségbeesett anya, Anita, aki még aznap bejelentést tett a rendőrségen. Haskó Attila magával vitte a 17 éves Ivettet, a 12 éves Evelint és a ö éves Lilient. A legkisebb gyermeket, a hétéves fiút hátrahagyta a férfi.

Anita a Borsnak elmondta: három évvel ezelőtt romlott meg a kapcsolatuk Attilával, akkor összepakolt és a gyerekekkel együtt elment otthonról. Később abban állapodtak meg, hogy felváltva gondoskodnak a kicsikről.

A mostani helyzetben valószínűleg kulcsfontosságú, hogy a férfi

hetekkel ezelőtt letöltendő szabadságvesztésre ítélték, így a férfinek hamarosan börtönbe kell vonulnia.

Anita az így kialakult élethelyzetről szeretett volna beszélnie a férfivel annak eltűnése előtt.

A közösségi oldalakról törölték magukat, a telefonjaikat pedig kikapcsolták. Az utolsó információnk szerint a horvát határnál hagyhatták el az országot

– nyilatkozta Anita.

A lapnak Balogi Zsófia családjogi szakjogász kifejtette: az anya kérheti, hogy az apát és a lányokat vegyék fel a Schengeni Információs Rendszerbe, így az európai hatóságok látni fogják, hogy keresik a családot, ha bárhol a kontinensen igazoltatják őket. Mindezt a gyermekek lakó- vagy tartózkodási helye szerinti járásbíróságon, vagy a Pesti Központi Kerületi Bíróságon lehet megtenni.