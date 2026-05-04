Vonatra szállhatott a napok óta eltűnt 13 éves kisfiú

Nagy erőkkel keresik a 13 éves Jónás Kristófot, aki április 29-én tűnt el Békéscsabán. A körülbelül 150 cm magas, szürke ruhát viselő fiú helyismerettel nem rendelkezik és nehezen kommunikál, ezért a hatóságok kérik, hogy aki látta az eltűnt fiatalt, azonnal hívja a 112-es segélyhívót vagy a békéscsabai kapitányságot – írta a Beol.hu.

Vonatra szállt az eltűnt kisfiú

Ceglédig juthatott a Békéscsabáról eltűnt fiú

A legfrissebb értesülések szerint a Békéscsabáról eltűnt 13 éves Jónás Kristóf vonattal Ceglédre utazott, ám a hatóságok továbbra sem akadnak a nyomára.

A rendőrségi felhíváshoz érkező lakossági jelzések alapján a fiút egy Szolnokról Cegléd felé tartó járaton látták utoljára egy rollerrel, majd a ceglédi buszpályaudvar irányába távozott.

Szemtanúk beszámolói szerint az eltűnt gyermeket korábban a helyi Tesco autómosójánál kéregetve, valamint a busz- és vasútállomások környékén is látni vélték. Kérjük, hogy ha bárki látja, azonnal hívja a 112-es segélyhívót, vagy a 66/523-700-as számon a Békéscsabai Rendőrkapitányságot.

