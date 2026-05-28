Horvátországban bolyonghat az eltűnt magyar fiú

Több mint egy éve eltűntként van nyilvántartva egy 16 éves fiú, aki engedély nélkül távozott a zalaegerszegi gyermekotthonból. Ügyében a Lenti Rendőrkapitányság folytat eljárást, a rendőrök a lakosság segítségét kérik az ügyben – írja a Zaol.hu.
Egy éve eltűnt, Horvátországban lehet
A rendőrség szerint Orbán Márk legutóbbi ismert tartózkodási helye Horvátország volt.
A fiú
- Körülbelül 150 cm magas,
- vékony testalkatú,
- fekete hajú,
- barna szemű.
A hatóságok szerint eltűnéskor sötétkék sportcipőt, sötétkék-narancssárga csíkos dzsekit, fekete melegítő nadrágot és pulóvert viselt. A fiú vélhetően testvérei társaságában van.
A Lenti Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható Orbán Márkot felismeri és tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a 06-92-351-004-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.
A napokban több eltűnt gyermek körözési fotója is megjelent a rendőrség honlapján: a hatóságok egy 12 és egy 5 éves kisgyermek ügyében is a lakosság segítségét kérik.