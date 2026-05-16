Nagy erőkkel keresik az eltűnt 57 éves férfit, akit egy budapesti vonaton láttak utoljára

Nagy erőkkel keresik szerettei azt a nógrádi férfit, aki 2026. május 13-án távozott otthonából, és azóta semmilyen életjelet nem adott magáról. Finta Attila hollétéről jelenleg nincs információ, az eset miatt pedig tehetetlenül és kétségbeesetten áll a családja. Galgaguta hivatalos Facebook-oldalán megjelent felhívás szerint a lakosság segítségét kérik, hátha látta valaki az eltűnt férfit, akinek épségéért napok óta aggódnak – írta a Nool.hu.

Vonatra szállt az eltűnt férfi

Fotó: Police.hu

Már a rendőrség hivatalos körözési adatbázisában is szerepel az 57 éves Finta Attila, aki május 13-án sétált ki galgagutai otthonából. A hatóságok a lakosság segítségét kérik a 171-175 centiméter magas, kék szemű, vékony testalkatú és ősz hajú férfi felkutatásához, aki eltűnésekor barna kabátot és kékesszürke pólót viselt.

A közösségi médiában megjelent beszámolók szerint az eltűnt férfit látni vélték Nógrádkövesden, ahol felszállt a 14:30-as vonatra. Más információk szerint az Aszódról a Budapest-Keleti pályaudvarra tartó Agria InterRégió járaton utazott, amiről végül Máriabesnyőnél szállította le a kalauz.

Aki felismeri Finta Attilát, vagy bármit tud a hollétéről, jelentkezzen a családnál a 06-20-212-5746-os számon, vagy hívja a 112-es segélyhívót! Az ügyben a Rétsági és a Balassagyarmati Rendőrkapitányság jár el.

