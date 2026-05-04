Újabb részletek derültek ki a Budapesten eltűnt olasz zenészről

Korábban már beszámoltunk róla, hogy rejtélyes körülmények között eltűnt Budapesten az olasz Oggetto Sconosciuto zenekar 24 éves dobosa, akinek május elsején, nem sokkal az együttes első külföldi koncertje előtt veszett nyoma a Mester utca környékéről. A Liuk becenéven ismert Davide Lucchelli után – akinek telefonja elérhetetlen, barátai pedig kizártnak tartják az önkéntes távozást – a magyar és az olasz hatóságok mellett már az Interpol is nagy erőkkel kutat.

Eltűnt egy fiatal olasz zenész Budapesten

Továbbra is keresik az eltűnt olasz dobost

A Blikk legfrissebb információi szerint a zenekar már Olaszországban tartózkodó tagjait kihallgatta a padovai rendőrség, ahol bevallották: a május elsejei koncert előtt olyan súlyosan összekaptak a zenésszel, hogy Davide a kilépését is fontolgatta. Bár a dobos a beállásra még visszatért, az esti fellépésen már nem jelent meg és azóta semmit nem tudni róla.

A hatóságok nem zárják ki, hogy a férfit elrabolhatták vagy autóba kényszerítették, mivel barátai szerint nem volt jellemző rá a felelőtlen viselkedés.

Az Interpol bevonásával zajló nyomozás során felmerült, hogy az eltűnt zenészt esetleg Szlovákiában látták, ezért a keresést a környező országokra is kiterjesztették. A család és a zenekar tagjai hamarosan visszatérnek Budapestre, hogy segítsék a kutatást, addig is a banda minden fellépését lemondta.