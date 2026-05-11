Újabb magyar tinédzsert nyelt el az ismeretlen

A Szolnoki Rendőrkapitányság keresi a 17 éves Ajtai Gusztávot, aki 2026. február 9-én délután ment el lakóhelyéről ismeretlen helyre. A rendőrök eddigi intézkedései nem jártak sikerrel, így továbbra is nagy erőkkel keresik az eltűnt szolnoki fiút – írta a Szoljon.hu.

Eltűnt egy fiatal fiú Szolnokon
Fotó: Police.hu

Keresik az eltűnt kiskorút

A 17 éves Ajtai Gusztáv körülbelül 160 cm magas, erős testalkatú, barna szemű és sötétbarna hajú, eltűnésekor viselt ruházata azonban nem ismert. A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a fiút vagy tudja, hol tartózkodik, jelentkezzen személyesen a Szolnoki Rendőrkapitányságon, vagy tegyen bejelentést az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

  • 06-56-501-600 (Szolnoki Rendőrkapitányság)
  • 06-80-555-111 (Telefontanú zöldszám – névtelenség megőrzése mellett)
  • 112 (Díjmentes segélyhívó)

Korábban beszámoltunk róla, hogy Beszterce-Naszód megyében tragikus medvetámadás történt, amelyben egy 53 éves nő életét vesztette. A környéken élők körében egyre nagyobb a rettegés, mivel az utóbbi időben drasztikusan megnőtt a települések közelében felbukkanó nagyvadak száma.

 

