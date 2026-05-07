„Bármi is történt, szeretünk” – Két hónapja nincs nyoma a ceglédi 15 éves lánynak

Már több mint két hónapja tart a bizonytalanság a 15 éves ceglédi Zelei Blanka családja számára, miután a lány február 28-án ismét nyomtalanul eltűnt – számolt be a Borsonline.hu. Bár nem ez az első eset, hogy keresik – tavaly decemberben volt egy hasonló időszaka, amikor végül két hét után épségben hazatért –, a mostani körülmények sokkal aggasztóbbak. Blanka az eltűnése napján egy orvosi kezelésre indult el otthonról jókedvűen, ám a megbeszélt helyszínre már sosem érkezett meg, és azóta semmilyen életjelet nem adott magáról, a telefonja pedig elérhetetlen.

Nem először veszett nyoma, Blanka már decemberben is eltűnt egyszer

Az eltűnt lányt már több országban keresik

A rendőrségi körözés alatt álló tinédzsert hosszú fekete hajáról, világos bőréről és különleges, kékes-barnás szeméről lehet felismerni. Eltűnésekor kék farmert, fehér kapucnis pulóvert és fekete Adidas sportcipőt viselt. A család környezetében élők hangsúlyozzák, hogy Blanka korábban szoros kapcsolatot ápolt szüleivel, és bár az interneten sok rosszindulatú pletyka kering az otthoni bántalmazásról, egyik sem hivatalosan megerősített információ.

Tíz éve ismerem őket. Nem voltak rosszban. Blanka az iskola után rendszeresen bement a szülei szalonjába, nagyon közel álltak egymáshoz. Az pedig teljesen normális szülői reakció volt, amikor az anyukája nem engedte meg, hogy 14 évesen egy fiúhoz költözzön

– mondta el egy közeli ismerős, aki azt is hozzátette:

Már ott tartanak a szülők, hogy csak annyit szeretnének, hogy Blanka hívja fel őket, mondja azt, hogy jól van. Nem kell hazamennie azonnal, csak tudják, hogy él és biztonságban van. De félő, hogy itt valami más áll a háttérben.”

Mivel Magyarországon eddig nem akadtak a nyomára, a keresést nemzetközi szintre is kiterjesztették: a felhívás már a lengyelországi magyar közösségekhez is eljutott, mert tartanak tőle, hogy a lány külföldre távozhatott. A család és a hatóságok kérik, hogy aki bármit tud Blanka hollétéről, akár névtelenül is tegyen bejelentést, az édesanya pedig csak ennyit üzen gyermekének:

Bármi is történt, szeretünk, csak tudni akarjuk, hogy jól vagy-e!”

