Súlyos baleset történt a győri Kodály Zoltán utcában május 28-án, csütörtökön délután, nem sokkal 15 óra előtt. Egy nő és a gyereke szabályosan, a zebrán kelt át az úton, amikor a 47 éves helyi férfi odaért autóval. Nem állt meg, elütötte őket – írja a Blikk.

Elütöttek egy gyereket az édesanyjával együtt a zebrán Győrben

Fotó: Police.hu

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság pénteki tájékoztatása szerint mindketten megsérültek, a mentők kórházba vitték őket.

A sofőrt a rendőrök elfogták és azonnal meg is szondáztatták, mivel felmerült, hogy részegen ült volán mögé. Az alkoholszonda igazolta a gyanút, pozitív értéket mutatott.

A férfi ellen súlyos testi sértést okozó, ittas állapotban elkövetett közúti járművezetés miatt indított büntetőeljárást a Győri Rendőrkapitányság.

Részeg volt a férfi, amikor elütötte a kisgyerekes nőt

A baleset után a rendőrség ismét arra figyelmeztette az autósokat, hogy aki ivott, ne üljön volán mögé. Az alkohol rontja a reakcióidőt és a döntési képességet, egy részeg sofőr pedig nemcsak saját magát, hanem mindenkit veszélybe sodorhat, aki az útjába kerül.

Ne feledjék, az ittas vezetés baleseti kockázata kimagasló”

– hangsúlyozták.

Súlyos égési sérülésekkel került kórházba egy magyar településen élő kislány hétvégén. A kertben szaladgált, amikor beleesett a földre tett, még forró bográcsgulyásba.