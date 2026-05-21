Brutális büntetést kapott az iraki embercsempész, aki a börtönben megtanult magyarul

Megdöbbentő fordulatokkal és kőkemény elsőfokú ítélettel zárult a Fővárosi Törvényszéken annak a három iraki embercsempésznek a tárgyalása, akik korábban szíreket próbáltak átcsempészni az országon az M5-ös autópályán, majd menekülés közben rendőrökre lőttek – számolt be róla a Borsonline.hu. Bár a május 21-i tárgyaláson a kéz- és lábbilincsben elővezetett vádlottak az utolsó szó jogán bocsánatért esedeztek, a bíróságot nem hatották meg könnyeik, és mindhármukat 11 év fegyházbüntetésre, valamint Magyarország területéről való végleges kiutasításra ítélte. A döntés hallatán az egyik férfi el is sírta magát a vádlottak padján.

A fiatal embercsempész nem tudta, hogy illegális bizniszbe szervezték be

Fotó: HírTV Riasztás

Súlyos ítéletet kapott a fegyveres embercsempész csoport

A brutális hajsza még 2022 novemberében vette kezdetét, amikor a vádlottak egy kisteherautóban 21 szír migránst próbáltak Németországba juttatni, miközben az utat egy másik autóból „előfutóként” biztosították. A rendőröknek azonban szemet szúrt a konvoj, és amikor megpróbálták megállítani őket, az embercsempészek őrült menekülésbe kezdtek. A sofőr irányjelzés nélkül, hatalmas sebességgel cikázott a sávok és a leállósáv között, és szándékosan ráhúzta a kormányt az üldöző egyenruhásokra.

Ezzel párhuzamosan a jobb első ülésen ülő társa egy gáz-riasztó fegyverrel előbb a levegőbe, majd többször közvetlenül a rendőrökre lőtt, miközben üvegpalackokat is dobált feléjük. Az életveszélyes üldözés egészen Budapest határáig tartott, ahol a feltorlódott forgalom miatt megállásra kényszerültek, ám a vádlottak még a gyalogos menekülésük közben is rálőttek a hatóság embereire, mielőtt végleg elfogták őket.

Az eljárás végéhez közeledve a bíró meghallgatta a fegyveresen elkövetett hivatalos személy elleni erőszakkal és közúti veszélyeztetéssel vádolt férfiakat, akik drámai beszédekkel próbálták enyhíteni a sorsukat. Hameed – aki a fegyvert használta –a börtönévek alatt megtanult magyarul, így beszédét is ezen a nyelven olvasta fel.

A férfi korábban a Hír TV Riasztás című műsorának adott interjút.

Én vagyok az egyik, aki hibázott ezen a napon. Ha a bíróság azt kérdezné, hogy megbántam-e? Szenvedtem-e eleget? Bűnhődtem-e? Megtört-e a börtön? Megbetegedtem-e? Akkor azt válaszolnám, hogy igen. Hosszú évek teltek el, a fiatalságomból már nem maradt sok. Maga is tudja, mennyire durva hely a magyar börtön, gyilkosokkal, rablókkal, tolvajokkal találkoztam bent. Arra kérem, hogy adjon egy esélyt, hogy kezdjek egy új életet. Hibáztam és nagyon megbántam. Jó irányba változtam, megígérem itt mindenki előtt, hogy többet ilyen bűncselekményt nem fogok elkövetni. Kérem adjanak egy esélyt nekem

– mondta a férfi. Társa, a kisteherautó sofőrje tolmácson keresztül az Irakban élő, 73 éves beteg édesanyjára hivatkozott. Azt állította, hogy csak turistaként jött ide és kizárólag a vezetésért felelt, az anyja pedig belehalna, ha megtudná, hogy a fia börtönben van. A harmadik társuk azzal védekezett, hogy ő nem fogott fegyvert, és megfogadta, hogy szabadulása után soha többé nem lép be az országba.

Elsősorban szeretnék elnézést kérni , megbántam a tetteimet. Nagyon sokat szenvedtem a börtönben. Valóban részt vettem az embercsempészésben, de nem adtam pisztolyt senkinek a kezébe és nem lőttem senkire! Megígérem, hogy soha többet nem fogok ilyet tenni. Magyarországra sem fogok jönni. Édesanyám ahogy megtudta, sokkot kapott és megvakult az egyik szemére. Új életet akarok kezdeni, ehhez kérem a segítséget

– zárta sorait. A tárgyaláson egy egészen rendhagyó, megdöbbentő ügyvédi felajánlás is elhangzott, amikor az elkövetők védői nyomkövetős házi őrizetet kértek.

Az egyik embercsempész ügyvédje ugyanis nemcsak lakhatást biztosított volna az iraki férfinak, hanem saját jövedelméből havi 150 ezer forintot is felajánlott a megélhetésére.

A bíróság azonban határozottan elutasította a kényszerintézkedés enyhítését, így mindhárman a rácsok mögött maradnak. Mivel a vádlottak és védőik azonnal fellebbeztek a szabadon bocsátásukért és a büntetés enyhítéséért, az ítélet nem jogerős, a per így másodfokon folytatódik.