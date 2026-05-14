Fodrászüzletből irányította az embercsempész-hálózatot egy kettős állampolgár férfi

A Nógrád Vármegyei Főügyészség bűnszervezetben elkövetett embercsempészet miatt emelt vádat egy 38 éves egyiptomi–magyar kettős állampolgár és öt társa ellen. A hatóságok szerint a férfi egy budapesti fodrászszalonból koordinálta a szervezett illegális tevékenységet – írta az Ügyészség.hu.

Fodrászatból működött az embercsempészet

Fotó: Pixabay (Illusztráció)

A vádirat alapján a férfi saját üzletében keresett olyan embereket, akik vállalták volna sofőrök toborzását az illegális szállításokhoz. A beszervezett közreműködők jellemzően nehéz anyagi helyzetben lévő ismerőseiket vonták be a hálózat működésébe.

A nyomozás adatai szerint a szervezet 2023 júliusa és októbere között több alkalommal segített migránsoknak illegálisan továbbjutni Magyarország területén keresztül. A sofőrök a Szeged-Röszke térségében vették fel a határt jogellenesen átlépő embereket, majd ablaktalan, zárt rakterű járművekben szállították őket a szlovák határ közelébe.

Titkosított kommunikációval irányították az embercsempészetet

Az ügyészség szerint az embercsempész-akciókat három szervező koordinálta, akik mobiltelefonos alkalmazásokon, álneveket használva tartották a kapcsolatot a sofőrökkel. A hálózat működését a kettős állampolgár férfi irányíthatta, ő biztosította a járműveket, valamint a szükséges pénzügyi hátteret is.

A rendőrség végül valamennyi sofőrt elfogta, az ügyben pedig több embert őrizetbe vettek. Három, sofőrként közreműködő személy esetében már korábban jogerős ítélet született.

A főügyészség a vádlottakkal szemben végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását indítványozta. A hálózat irányítójával szemben pénzbüntetést is kértek, emellett valamennyi érintett esetében kezdeményezték a közügyektől eltiltást és a vagyonelkobzást is.

Az ügyben a Balassagyarmati Törvényszék hozhat döntést a későbbiekben.

Kiemelt figyelmet kapott továbbá az az ügy is, ahol szervezetten, rendszeres haszonszerzésért juttattak át migránsokat a szerb-magyar határon, miközben a hatóságok intézkedését is akadályozták. Az embercsempészet során a bűnözők a határt őrző egyenruhásoktól sem riadtak meg.