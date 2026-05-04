Vérfürdőt rendezett a lakása előtt, bilincsben vitték el a pécsi férfit

Egy elfajult vita percek alatt vált rémálommá egy lakóház előtt Pécsett. Az emberölés kísérlete során a vádlott rátámadt két férfira: egyikük az élettársa apja volt, a másik annak a fia. A brutális támadás részleteiről a Bama.hu számolt be.

Emberölés kísérlete a vád a brutális támadó ellen

Fotó: Illusztráció (Kindel Media/Pexels)

Emberölés kísérlete Pécsett

A vádirat szerint a sértettek egy harmadik társukkal taxival érkeztek a lakáshoz, hogy egyrészt meglátogassák a vádlott élettársát, másrészt rendezzék a köztük fennálló, korábbi gépkocsi-adásvételből eredő vitát.

A vádlott azonban résnyire nyitotta az ajtót, majd paprikasprével lefújta a kopogtató férfiakat. A támadás következtében a sértettek alig láttak, nehezen tudtak tájékozódni.

Ezt követően a vádlott kilépett a folyosóra, ahol egy konyhakéssel, valamint egy partvisnyéllel és ököllel támadt a vendégekre. A dulakodás során mindkét férfit többször megszúrta.

A fiatalabb sértett egy, a folyosón talált tárggyal próbált védekezni, miközben a helyzet egyre súlyosabbá vált.

Élettársa állította le

A történtek közben a vádlott élettársa is kilépett a lakásból, és megpróbálta megfékezni a támadót. Arra kérte, hogy hagyjon fel az erőszakkal, aminek hatására a vádlott végül abbahagyta a bántalmazást.

A sértettek ezután elhagyták az épületet, majd a ház előtt várakozó taxihoz mentek, ahol már észlelték súlyos sérüléseiket. A velük lévő harmadik személy értesítette a mentőszolgálatot és a rendőrséget.

Életveszélyes sérülések

A támadás következtében mindkét férfi életveszélyes állapotba került. Az idősebb sértettnél több szúrt seb mellett mellkasi sérülések, valamint lég- és vérmell alakult ki.

A fiatalabb férfi szintén mellkasi szúrt sérülést és légmellet szenvedett. Az életüket a gyors orvosi beavatkozás mentette meg.

Az ügyben a Pécsi Törvényszék kedden előkészítő ülést tart.

