Emberölés Nagykanizsán: húsvillával és késsel támadt, mellkason szúrta áldozatát

Egy elfajult családi konfliktus végződött halállal egy zalai városban. Az emberölés során a vádlott késsel támadt a sértettre, aki a szúrás következtében életét vesztette – közölte a Zaol.hu.

Emberölés Nagykanizsán, majd 20 cm-es pengét döfött a haragosa mellkasába

Emberölés Nagykanizsán

A tragédia Nagykanizsa egyik lakásában történt, ahol a 60 éves, büntetlen előéletű vádlott élettársával, annak lányával és két kiskorú gyermekkel élt együtt.

A férfi hosszú ideje rosszul viselte, hogy a gyerekek apjai rendszeresen megjelentek a lakásban, ami tartós konfliktust okozott közte és a férfiak között.

2025. szeptember 12-én délután a kétéves gyermek szülei együtt szórakoztak egy helyi fesztiválon, majd az esti órákban hazatértek a lakásba.

A vádlott, aki ekkor már ittas állapotban volt, meglátva a férfit azonnal indulatos lett, a konyhába ment, ahol magához vett egy húsvillát és egy kést.

Először a nő felé hadonászott a kezében tartott szúróeszközökkel, majd a 19 centiméteres pengéjű kést a férfi mellkasába döfte. A sértett a szúrás következtében összeesett, és a helyszínen életét vesztette.

A támadás után a vádlott visszament a konyhába, leült, miközben a nő értesítette a mentőket.

Vádat emeltek ellene

Az ügyben a Zala Vármegyei Főügyészség emberölés bűntette miatt emelt vádat a letartóztatásban lévő férfi ellen.

A büntetőeljárás a Zalaegerszegi Törvényszék előtt folytatódik, ahol a bíróság dönt majd a vádlott sorsáról.

