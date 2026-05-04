Nem bírta elviselni, hogy a párjának új kapcsolata van: mutatjuk az emberölés részleteit

Egy családi konfliktus torkollott végzetes erőszakba Pest vármegyében. Az emberölés során a férfi késsel támadt feleségére, aki a kórházba szállítás ellenére sem élte túl a sérüléseket – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség.

Rendőrök az emberölés helyszínén

Fotó: Magyarország Ügyészsége

Emberölés Vác közelében

A vádirat szerint a Vác környékén élő házaspár kapcsolata megromlott, a nő 2024 augusztusában elköltözött a lányához. Ennek ellenére rendszeresen visszajárt az ingatlanba, hogy segítsen a ház körüli teendőkben.

Amikor a sértett közölte a férfival, hogy új kapcsolata van, és válni szeretne, a vádlott ezt nem tudta elfogadni. Zaklatni kezdte a nőt, aki emiatt feljelentést tett, és megelőző távoltartást is kért.

2024. augusztus 24-én az asszony ismét a házhoz ment, hogy elvégezze a szükséges munkákat. A találkozás során vita alakult ki közte és a vádlott között. A férfi ekkor egy késsel többször megszúrta feleségét.

A támadást követően a férj megpróbálta elsősegélyben részesíteni a nőt, majd kórházba szállította. Az orvosok azonban már nem tudták megmenteni az életét.

Vádat emeltek a férfi ellen

Az ügyben a Pest Vármegyei Főügyészség emberölés bűntette miatt emelt vádat a férfi ellen.

A büntetőeljárás a Budapest Környéki Törvényszék előtt folytatódik, ahol a bíróság dönt majd a vádlott bűnösségéről és a kiszabandó büntetésről.

