Alvó nő alatt gyújtotta fel az ágyat a bosszúszomjas ex Szegeden

Életveszélyes bosszúhadjáratba kezdett egy többszörösen büntetett nő Szegeden, miután összeveszett volt párjával és annak új barátnőjével. Az emberölési kísérlet során az alvó nő alatt gyújtotta fel az ágyat.
Lángok csaptak fel az éjszaka közepén egy szegedi házban, ahol néhány percen múlt, hogy nem történt tragédia. Az emberölési kísérlet ügyében most emelt vádat a többszörösen büntetett nő ellen Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség.

Emberölési kísérlet vádjával áll bíróság elé a szegedi nő
Fotó: Illusztráci (Katrin Bolovtsova /Pexels)

Az emberölési kísérlet előtt halállal fenyegetőzött

A vádirat szerint a nő 2025 novemberében volt élettársa otthonában töltötte az éjszakát. Este aztán összeveszett a férfival és annak új barátnőjével, majd azzal fenyegette meg őket, hogy rájuk gyújtja a házat. A fenyegetést később valóra is váltotta.

Az alvó nő alatt gyújtotta fel az ágyat

A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség szerint a vádlott este tüzet gyújtott az alvó nő ágya alatt, majd a lakás más pontjain is lángokat okozott. A bent tartózkodók életét végül az mentette meg, hogy időben észrevették a tüzet, és sértetlenül ki tudtak menekülni az utcára. Az ügyészség szerint a nő több ember sérelmére, különös kegyetlenséggel és védekezésre képtelen személy sérelmére követhette el a bűncselekményt.

Tíz év börtönt is kaphat

A letartóztatásban lévő nő ellen emberölés és rongálás miatt emeltek vádat. Az ügyészség azt indítványozta, hogy amennyiben beismeri a bűncselekményt és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, tíz év szabadságvesztést kapjon. A vádlott sorsa a Szegedi Törvényszék bírájának kezében van.

