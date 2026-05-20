Alvó nő alatt gyújtotta fel az ágyat a bosszúszomjas ex Szegeden

Lángok csaptak fel az éjszaka közepén egy szegedi házban, ahol néhány percen múlt, hogy nem történt tragédia. Az emberölési kísérlet ügyében most emelt vádat a többszörösen büntetett nő ellen Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség.

Fotó: Illusztráci (Katrin Bolovtsova /Pexels)

Az emberölési kísérlet előtt halállal fenyegetőzött

A vádirat szerint a nő 2025 novemberében volt élettársa otthonában töltötte az éjszakát. Este aztán összeveszett a férfival és annak új barátnőjével, majd azzal fenyegette meg őket, hogy rájuk gyújtja a házat. A fenyegetést később valóra is váltotta.

Az alvó nő alatt gyújtotta fel az ágyat

A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség szerint a vádlott este tüzet gyújtott az alvó nő ágya alatt, majd a lakás más pontjain is lángokat okozott. A bent tartózkodók életét végül az mentette meg, hogy időben észrevették a tüzet, és sértetlenül ki tudtak menekülni az utcára. Az ügyészség szerint a nő több ember sérelmére, különös kegyetlenséggel és védekezésre képtelen személy sérelmére követhette el a bűncselekményt.

Tíz év börtönt is kaphat

A letartóztatásban lévő nő ellen emberölés és rongálás miatt emeltek vádat. Az ügyészség azt indítványozta, hogy amennyiben beismeri a bűncselekményt és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, tíz év szabadságvesztést kapjon. A vádlott sorsa a Szegedi Törvényszék bírájának kezében van.

