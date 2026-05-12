Emberrablás Sátoraljaújhelyen: munkatársi jó viszony vezetett a jeges pokolhoz

Egy megdöbbentő, féltékenységből elkövetett emberrablás sokkolta a közvéleményt, amelynek szálai 2022 decemberében Sátoraljaújhelytől Ibrányig nyúltak. Az események akkor kezdődtek, amikor az elhagyott férfi nehezményezte, hogy volt élettársa jó viszonyt ápol egyik munkatársával és elhatározta, hogy brutális módon áll bosszút a férfin. A terv végrehajtásához két társát hívta segítségül, akik Sátoraljaújhelyen, a hajnali sötétségben lestek az éppen munkába induló áldozatra. A gyanútlan férfit olyan erővel ütötték le, hogy az azonnal elvesztette eszméletét, és az egyik foga is kitört – írta a Szon.hu.

A brutális emberrablás körülményei a bíróság szerint is kimerítették a sanyargatás fogalmát

Féltékenység volt az emberrablás indítéka

A támadók a magatehetetlen embert ezt követően szakszerűen gúzsba kötötték: kezét és lábát ragasztószalaggal rögzítették, száját pedig leragasztották, hogy esélye se legyen segítséget hívni. Ebben a kiszolgáltatott állapotban egy autó csomagtartójába dobták, majd a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Ibrányba, a féltékeny férfi ingatlanára szállították.

A megérkezés sem hozott enyhülést, ugyanis az áldozatot tovább ütlegelték és rugdosták, majd a fagyos éjszakában egy fűtetlen katonai utánfutóba zárták. A férfinak a csupasz padlón, mozgásképtelenül kellett várakoznia, miközben a kinti hőmérséklet -5 °C-ig süllyedt.

A sanyargatás csak másnap délután ért véget, amikor a vádlott végül levágta a köteleket az áldozatról, és nyíltan közölte vele, hogy a munkahelyi jó kapcsolata miatt kellett bűnhődnie. Bár a fizikai sérülések – a fogtörést leszámítva – nyolc napon belül gyógyultak, az átélt traumák messze meghaladták a testi bántalmazásét. A Sátoraljaújhelyi Járásbíróság a napokban hirdetett ítéletet az ügyben: a vádlottat aljas indokból, társtettesként elkövetett személyi szabadság megsértése és testi sértés bűntettében bűnösnek találta.

Büntetése 2 év 6 hónap szabadságvesztés lett, emellett 3 évre a közügyektől is eltiltották.

