Bedrogozva, fegyverrel ejtett túszul két fiatalt a belvárosi lakásban

A fiatalok már a hajnali órákban haza szerettek volna menni, ám a bedrogozott férfi azzal gyanúsította meg őket, hogy kábítószert loptak tőle, és kijelentette: addig nem tágíthatnak, amíg a drogot vissza nem adják. Hogy nyomatékot adjon a szavainak, egy lőfegyvernek látszó légfegyvert vett elő, amit a túszai előtt élesített be, majd a kanapéra kényszerítette őket, kiüríttette a zsebeiket, és a bejárati ajtót kulcsra zárva akadályozta meg a menekülésüket. A klasszikus emberrablásba torkolló történet során a két fiatal a nap folyamán többször is megpróbált az ablakból segítségért kiabálni. Végül csak a délutáni órákban jártak sikerrel, amikor a segélykiáltásaikat meghalló járókelők értesítették a rendőrséget – írta az Ügyészség.hu.

Nem ez volt az első emberrablás a nyíregyházi drogfészekben

Kiderült, hogy a vádlott alig egy hónappal korábban kísértetiesen hasonló módon tartott fogva másokat is. Akkor szintén kábítószertől bódult állapotban gyanúsította meg a lakásán tartózkodó vendégeit azzal, hogy ellopták a drogját és a pénzét, majd azonnal kipakoltatta a zsebeiket. Amikor az egyik fiatal nő megpróbált elmenekülni, a férfi kulcsra zárta előtte a bejárati ajtót és csak akkor engedte szabadon, amikor a nő kétségbeesetten kiabálni kezdett vele.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség a visszaeső módszert alkalmazó elkövetőt emberrablás minősített esetével, valamint kábítószer birtoklásával vádolja.

A vádhatóság indítványában fegyházbüntetés kiszabását és a közügyektől való eltiltást kérte a dühöngő férfira.

Korábban beszámoltunk róla, hogy egy megkötözött férfit egy fűtetlen utánfutóba zárva hagytak sorsára egy ibrányi ingatlan területén, akinek a brutális emberrablás után csak a szerencsének köszönhetően sikerült túlélnie a fagyos éjszakát.

