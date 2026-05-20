Bedrogozva, fegyverrel ejtett túszul két fiatalt a belvárosi lakásban

Drogos mámorában ejtett fogságba fiatalokat egy nyíregyházi férfi, miután a lakásába érkező fiatalkorú lány és fiatal felnőtt társa jelenlétében kábítószert fogyasztott, majd teljesen zavarttá és agresszívvá vált. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség most emberrablás bűntette miatt emelt vádat a dühöngő elkövető ellen, aki órákon át nem engedte ki áldozatait a belvárosi lakásból.
A fiatalok már a hajnali órákban haza szerettek volna menni, ám a bedrogozott férfi azzal gyanúsította meg őket, hogy kábítószert loptak tőle, és kijelentette: addig nem tágíthatnak, amíg a drogot vissza nem adják. Hogy nyomatékot adjon a szavainak, egy lőfegyvernek látszó légfegyvert vett elő, amit a túszai előtt élesített be, majd a kanapéra kényszerítette őket, kiüríttette a zsebeiket, és a bejárati ajtót kulcsra zárva akadályozta meg a menekülésüket. A klasszikus emberrablásba torkolló történet során a két fiatal a nap folyamán többször is megpróbált az ablakból segítségért kiabálni. Végül csak a délutáni órákban jártak sikerrel, amikor a segélykiáltásaikat meghalló járókelők értesítették a rendőrséget – írta az Ügyészség.hu.

Nem ez volt az első emberrablás a nyíregyházi drogfészekben

Kiderült, hogy a vádlott alig egy hónappal korábban kísértetiesen hasonló módon tartott fogva másokat is. Akkor szintén kábítószertől bódult állapotban gyanúsította meg a lakásán tartózkodó vendégeit azzal, hogy ellopták a drogját és a pénzét, majd azonnal kipakoltatta a zsebeiket. Amikor az egyik fiatal nő megpróbált elmenekülni, a férfi kulcsra zárta előtte a bejárati ajtót és csak akkor engedte szabadon, amikor a nő kétségbeesetten kiabálni kezdett vele.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség a visszaeső módszert alkalmazó elkövetőt emberrablás minősített esetével, valamint kábítószer birtoklásával vádolja. 

A vádhatóság indítványában fegyházbüntetés kiszabását és a közügyektől való eltiltást kérte a dühöngő férfira.

Korábban beszámoltunk róla, hogy egy megkötözött férfit egy fűtetlen utánfutóba zárva hagytak sorsára egy ibrányi ingatlan területén, akinek a brutális emberrablás után csak a szerencsének köszönhetően sikerült túlélnie a fagyos éjszakát.

A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás. Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő. Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez! A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet. 

 

