Jeges pokol: itt vannak az ibrányi emberrablás részletei és helyszíne – videó

A Szon.hu munkatársai a helyszínen jártak, hogy feltárják az Ibrány nyugalmát megrengető bűncselekmény körülményeit. Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, az emberrablás még 2022 decemberében történt, amikor a vármegyei településen egy férfit féltékenységből raboltak el és kínoztak meg.

Senki sem vette észre az emberrablást

Fotó: Moricz Csaba

Megszólaltak a döbbent szomszédok az emberrablásról

Az utcában élők értetlenül állnak a történtek előtt, mivel a környéken nagy a forgalom, mégsem tűnt fel senkinek a bűncselekmény. Az egyik lakó elmondása szerint ezen a területen „rengeteg ember megfordul”, főleg munkások, így nem keltett gyanút a mozgás. Arra a kérdésre, láttak-e bármi különöset a fagyos éjszakán, a szomszéd úgy felelt:

Jönnek, mennek, dolgoznak... hogy aztán itt aludt-e vagy elfogták, nem tudom megmondani.”

A jeges pokol helyszíne

A sanyargatás helyszínéül szolgáló katonai utánfutó még mindig az udvaron áll. A helyiek megdöbbenve értesültek arról, hogy az áldozatnak -4,7 Celsius-fokos hidegben, fűtés és takaró nélkül kellett töltenie az éjszakát. Az egyik környékbeli csak annyit tudott hozzáfűzni:

Hát, megdöbbentő, igen... Nem is hallottunk róla. Pedig furcsa lenne, ha az embert elrabolnák.”

Ítélet a kegyetlenségért

A lakók élesen elítélik a féltékenységből elkövetett bosszút, egyikük szerint az ilyen tettnek „semmi értelme”, hiszen a szerelemféltés nem indok a kegyetlenségre. A Sátoraljaújhelyi Járásbíróság végül 2 év 6 hónap szabadságvesztésre ítélte a bűncselekmény kitervelőjét. Bár az áldozat túlélte a megpróbáltatásokat, a testi sérülései és a kitört foga mellett a jeges konténerben töltött órák emléke is örökre vele marad. A helyszínről készült további képeket ide kattintva tekintheti meg.