Emberrablás Vas vármegyében, egy nőre az ismerősei rontottak rá

A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói nagy erőkkel vonultak ki egy vasi településre, miután bejelentés érkezett egy elhurcolt nőről. Az emberrablás során az áldozatot erőszakkal egy autóba kényszerítették, majd egy házban tartották fogva – írja a Police.hu.

Az emberrablás után a nő egy házban tartották fogva Vas vármegyében

A rendőrség tájékoztatása szerint a nő május 3-án került kiszolgáltatott helyzetbe, amikor több, általa ismert személy erőszakkal betuszkolta őt egy autóba. Ezután egy házba hurcolták, ahol akarata ellenére fogva tartották.

A nyomozás eddigi adatai alapján az elkövetők különböző követeléseket fogalmaztak meg a nő szabadon engedéséért cserébe. A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket arról, pontosan milyen váltságdíjat vagy egyéb feltételt akartak kikényszeríteni.

A sértett végül a fogva tartói figyelmetlenségét kihasználva tudott megszökni az épületből. Menekülése után egy ismerősétől kért segítséget, aki azonnal értesítette a rendőrséget.

Gyors akcióval csaptak le az emberrablókra

A Vas vármegyei rendőrök a bejelentést követően összehangolt akciót indítottak. A nyomozóknak néhány órán belül sikerült azonosítaniuk és elfogniuk az emberrablás feltételezett elkövetőit.

Az ügyben két férfit, két fiatalkorú fiút és egy nőt hallgattak ki gyanúsítottként. Mind az öt személyt őrizetbe vették, a hatóságok pedig kezdeményezték a letartóztatásukat.

Az ügyben emberrablás bűntette miatt folyik büntetőeljárás. A rendőrség közölte, hogy a nyomozás érdekeire tekintettel további részleteket egyelőre nem hoznak nyilvánosságra.

