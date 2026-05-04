Igazi balek módjára bukott le az emberrablást tervező banda

Az emberrablási történet 2025 tavaszán indult Mosonmagyaróváron. Az ügy elsőrendű vádlottja nem tudta békés úton rendezni az elszámolási vitáját, ezért úgy döntött, erőszakkal szerzi vissza a pénzét. Megkérte egy ismerősét, hogy bármilyen eszközzel hajtsa be a tartozást a sértetten – írja a Kisalföld.hu.

Gázriasztó fegyverrel akartak emberrablást végrehajtani Budapesten

A megbízott férfi bevont az akcióba egy fiatalkorú fiút és egy sofőrt is. A telefonon egyeztetett terv szerint 2025. április végén utaztak volna fel Budapestre, hogy lecsapjanak a kiszemelt áldozatra.

Filmbe illően kegyetlen lett volna az emberrablás

A bűnbanda terve az volt, hogy a sértettet erőszakkal berángatják az autóba, majd a fiatalkorú vádlottól szerzett gázriasztó fegyvert a fejéhez szorítják. Ezután a várost körbeautózva, folyamatos fenyegetéssel akarták kicsikarni a férfiból a pénzt. Miután megkapták az összeget, az áldozatot az egyik budai hídfőnél tették volna ki a kocsiból. A megszerzett zsákmányból levonták volna a saját részüket, a maradékot pedig átadták volna a megbízónak.

A rendőrség lépett, megakadályozták a bűncselekményt

A bűnözők azonban nem tudták, hogy a fiatalkorú elkövető telefonját egy másik büntetőügy miatt éppen lehallgatják, így a nyomozók gyakorlatilag „élőben” követték végig az emberrablás előkészületeit.

A rendőrség nem várta meg a támadást, 2025. április 25-én, egy nappal a tervezett akció előtt lecsaptak a bandára. A másodrendű és a fiatalkorú vádlottat őrizetbe vették, ezzel sikerült megelőzni a bűncselekményt.

A főügyészség emberrablás előkészülete miatt emelt vádat, és indítványozták, hogy a Győri Törvényszék a három felnőtt férfit küldje fegyházba, míg a fiatalkorú elkövetővel szemben felfüggesztett szabadságvesztést javasoltak.

Megvalósult emberrablás Budapesten

