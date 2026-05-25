Végre kiderült, miért kapott egy istenes taslit a feleségétől Emmanuel Macron

Emmanuel Macron és nála 25 évvel idősebb felesége, Brigitte Macron kapcsolata régóta pletykák tárgya. Az a meghökkentő jelenet is nagy figyelmet kapott, amelyet kamerák is rögzítettek, és igen hamar bejárta az internetet. 2025 májusában a francia elnöki pár Vietnám fővárosába, Hanoiba érkezett repülővel. Macron éppen a gép ajtajában állt, és a kiszállásra készült, amikor hirtelen egy női kéz nyúlt felé – később kiderült, hogy a feleségéé –, a felvételen pedig úgy látszott, mintha a francia first lady tenyere az elnök arcán csattant volna – idézte fel a Story Magazin.

Hatalmas pofont kapott Emmanuel Macron a feleségétől 2025 májusában

Fotó: Youtube / Mirror

A felvétel alapján nem lehetett biztosan eldönteni, hogy Brigitte Macron meglökte vagy megütötte-e a férjét,

az viszont egyértelműnek tűnt, hogy a mozdulat nem volt barátságos. A francia elnök arcára egy pillanatra kiült a meglepettség, de gyorsan összeszedte magát, és mosolyogva fordult a fogadására érkezők felé.

A kellemetlen jelenetet akkor hivatalosan azzal magyarázták, hogy a házaspár csak tréfálkozott, és nincs szó komoly konfliktusról.

Macron később személyesen is próbálta elvenni a megdöbbentő jelen élét: azt mondta, házastársak közötti civódás volt, amelyet a sajtó túldimenzionált.

Nem akárki miatt kapta azt a pofont Emmanuel Macron

Most azonban újabb, kifejezetten pikáns részletek jelentek meg az ügyről az elnöki házaspárról szóló, frissen megjelent (Majdnem) tökéletes pár című könyvben. Florian Tardif francia újságíró kötete szerint

a kínos jelenet hátterében féltékenységi vita állt, amelynek középpontjába egy titokzatos nő került.

A könyv állítása szerint Brigitte Macron még a leszállás előtt meglátott egy üzenetet a férje telefonján, és nem is akárkitől. A nő, aki állítólag felszította az indulatokat, a világhírű iráni színésznő, a 42 éves Golshifteh Farahani. A beszámolók szerint Emmanuel Macron és a filmcsillag hónapokig üzeneteket váltott, és bár kapcsolatukat plátóinak írták le, a köztük lévő hangnem időnként bizalmassá vált. Legalábbis ezt állítja Tardif, aki szerint Macron környezetéből hozzá is eljutottak ezek, ő is látta, miket írtak egymásnak. Az újságíró szerint a francia elnök több bizalmas hangvételű üzenetet küldött Farahaninak, köztük állítólag egy olyat is, amelyben ez állt:

Nagyon vonzónak talállak.”

Ha ez igaz, és meglátta, ez érthető módon komoly feszültséget válthatott ki Brigitte Macronban. Tardif szerint a vita a repülő fedélzetén annyira elmérgesedett, hogy az elnöki pár már nem tudta teljesen elrejteni az indulatait, így kerülhetett kamera elé a kínos jelenet.

Brigitte Macron környezete ugyanakkor határozottan és mindent tagad.

Azt állítják, a first lady soha nem nézett bele a férje telefonjába, és az egész történet ebben a formában nem igaz. Hogy pontosan mi történt a repülőn, továbbra sem világos, az viszont biztos: a felvétel újra és újra találgatásokra ad okot, és azt sugallja, hogy a világ egyik legismertebb politikai házaspárjának élete sem olyan tökéletes, mint amilyennek kívülről látszik.