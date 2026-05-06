Életét áldozta egy pilóta a megfékezhetetlen erdőtűz oltása közben

Halálos áldozatot követelt a lengyelországi erdőtűz elleni küzdelem a Lublini vajdaságban, miután kedd este oltás közben lezuhant egy M18 Dromader típusú tűzoltó repülőgép – számolt be a Ripost.hu. A lengyel rendőrség tájékoztatása szerint a szerencsétlenségben a gép pilótája meghalt, akiről Marcin Kierwinski belügyminiszter elmondta, hogy tapasztalt és jól kiképzett szakember volt. A tragikus események hátterében egy hatalmas kiterjedésű, Kozaki község környékén fellobbant lengyelországi erdőtűz áll, amely a rendkívüli szárazság miatt rendkívül gyorsan, mintegy 250 hektárnyi területre terjedt ki.

Meghalt egy pilóta az erdőtűz oltása közben

Fotó: Matt Howard / Unsplash

Megfékezhetetlennek tűnik a lengyelországi erdőtűz

A lengyelországi erdőtűz megfékezését jelenleg is nagy erőkkel végzik, ám a munkálatokat jelentősen nehezíti, hogy a lángok a fák lombkoronáján keresztül terjednek, a terület pedig a földi egységek számára szinte megközelíthetetlen.

A katasztrófahelyszínen 300 tűzoltó és a hadsereg önkéntes területvédelmi erői dolgoznak, szerda reggeltől pedig már rendőrségi és tűzoltósági helikoptereket, valamint drónokat is bevetettek a tűzfészkek lokalizálására. A belügyminiszter bízik abban, hogy a légi támogatás fokozása végre megállítja a lengyelországi erdőtűz további terjedését.

A környéken élők számára a kormány biztonsági központja riasztást adott ki a lengyelországi erdőtűz okozta sűrű és fojtogató füst miatt. A lakosságot arra kérték, hogy tartsák zárva az ablakokat, tartózkodjanak minél kevesebbet a szabadban, és álljanak készen egy esetleges evakuációra is. A térségben a tartós csapadékhiány miatt továbbra is a legmagasabb tűzveszélyfokozat van érvényben, ami tovább fokozza a lengyelországi erdőtűz elleni védekezés kockázatait és nehézségeit.

Füstfelhőben áll a főváros

Lángok csaptak fel kedd délután Budapest egyik közkedvelt kerületében. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki a mindent felemésztő tűzhöz, de a lángok pontos okát még nem tudják.