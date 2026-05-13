Döbbenetes botrány: szexért cserébe kínált érettségi tételeket a budai elitgimnázium tanára

A Blikk által feltárt botrány középpontjában két olyan, egymással jó kapcsolatot ápoló budai tanintézmény áll, amelyek nemcsak hírnevükről, hanem milliós nagyságrendű tandíjaikról is ismertek. A bulvárlap értesülései szerint az egyik – részben egyházi fenntartású – iskola matematikatanára Messenger-üzenetekben környékezte meg a másik intézmény végzős tanulóit. A pedagógus ajánlata világos, egyben vérlázító volt: szexuális együttlétet kért a diáklányoktól, aminek fejében megígérte, hogy elárulja az matematika érettségi konkrét feladatait.

Szexért cserébe az érettségi vizsgafeladatok kiszivárogtatását ígérte a matektanár

Célzottan az érettségi vizsga előtt álló lányokat kereste meg

A tanár olyan, a vizsga előtt álló lányokat próbált becserkészni, akik már betöltötték vagy közel álltak a 18. életévükhöz, az ajánlat azonban minden erkölcsi és szakmai normát átlépett.

A megkörnyékezett lányok szerencsére kivétel nélkül visszautasították a férfi közeledését.

A tanár mellett az iskolák vezetését is súlyos vádak érintik: bár a diákok azonnal jelezték a történteket az intézményvezetőknek, véleményük szerint a gimnáziumok nem indítottak hivatalos eljárást. Félő volt, hogy az iskolák jó hírnevének megőrzése érdekében egyszerűen szőnyeg alá söprik az ügyet, és legfeljebb csendben megválnak az üzengető pedagógustól.

Zéró tolerancia vagy titkolózás?

Az ügyben megszólalt Berczelédi Zsolt, a Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium igazgatója is, aki a lap megkeresésére elismerte az érintettséget. Az intézményvezető ugyanakkor leszögezte: az iskola zéró toleranciát alkalmazott a pedagógussal szemben.

Valóban, az Intézmény kapott bejelentést a Veritas intézmény vezetőjétől arról, hogy egy pedagógusunk egy másik intézmény tanulóival folytatott chatbeszélgetést, amely lényegében arról folyt, hogy az adott pedagógus felajánlotta meg nem határozott módú, de tiltott segítségét egyes érettségi feladatok megoldásához a beszélgetésben részt vevőknek, de a segítségnyújtásra nem került sor. A beszélgetésben a meg nem engedett segítségnyújtás körében merült fel annak lehetséges viszonzásának kérdése, de e körben konkrét ellentételezési mód nem volt megállapítható, és arra nem is került sor. Az Intézmény a bejelentést követően azonnal kivizsgálta az esetet, és annak alapján az érintett pedagógus jogviszonya 2026. május 11. napjával megszűnt”

– írta az igazgató elektronikus levelében.