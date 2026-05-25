Olyan dologra akarta kényszeríteni az anyját, ami még a bíróságot is megdöbbentette

A kapcsolati erőszak egyik legmegrázóbb formája bontakozott ki az Egri Járásbíróságon, ahol egy olyan bűnügy tárgyalása kezdődött meg, amelyben a gyermek fordult saját szülője ellen. A vád szerint egy helyi férfi nemcsak fizikailag bántalmazta az édesanyját, hanem hónapokon át kíméletlenül zsarolta és megfélemlítette őt, hogy jelentős pénzösszeghez jusson – írta a Heol.hu.

Tagadta bűnösségét az erőszakos férfi az egri előkészítő ülésen

Erőszak és fenyegetés a tízmillió forintos jussért

Az Egri Járási Ügyészség vádirata szerint a férfi rendszeresen megjelent édesanyja lakásánál, és agresszívan követelte tőle a ház eladását. A vádlott célja az volt, hogy a vételárból tízmillió forintot azonnal megszerezzen. Bár az idős asszony többször is határozottan elutasította fia követelését, a visszautasítás nemhogy megállította volna a férfit, felerősítette az erőszakosságát.

A követelések hamarosan brutális fenyegetésekké és fizikai bántalmazássá fajultak. A férfi többször kezet emelt saját édesanyjára, miközben válogatott, súlyos kijelentésekkel terrorizálta. Azzal fenyegette meg, hogy ha nem tesz eleget a kérésének és nem adja el a lakást, agyonveri, megöli, a temetőbe küldi őt.

A helyzet elfajult. Egyszer, amikor az asszony nem engedte be a lakásba a dühöngő fiát, a férfi betörte a konyhaablakot, és azon keresztül bemászott. Odabent törni-zúzni kezdett, majd nagyjából öt perc pusztítás után ugyanazon a törött ablakon keresztül elmenekült.

A folyamatos rettegés, a bántalmazások és a halálos fenyegetések miatt az áldozat végül a rendőrséghez fordult segítségért, aminek eredményeként a járásbíróság megelőző távoltartást rendelt el a férfi ellen.

Az ügyben május 21-én tartottak előkészítő ülést. Hoszné dr. Nagy Tímea, az Egri Törvényszék sajtószóvivője és az Egri Járásbíróság alelnöke tájékoztatása szerint a férfi ellen zsarolás kísérlete miatt indult eljárás. Mivel a nő fia az előkészítő ülésen nem ismerte el a bűnösségét és nem tett beismerő vallomást, a bíróság tárgyalásra utalta az ügyet, így az eljárás a tanúk és a bizonyítékok részletes vizsgálatával fog folytatódni.