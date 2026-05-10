Harmincan kerültek kórházba, mind ugyanabban az étteremben ettek

Az ételmérgezéses ügy Romániában, Onceștiben lévő helyszínére nagy erőkkel vonultak ki a mentők: 11 SMURD-mentőjárművet, egy tömegszállító járművet, a Dâmbovița megyei mentőszolgálat 17 mentőautóját, egy orvossal érkező C típusú rohamkocsit, valamint két A típusú egészségügyi járművet is odairányítottak a Maszol.ro információi szerint.
A 112-es egységes segélyhívó számra érkezett bejelentés alapján egy esetleges ételmérgezést jeleztek Oncești településen, egy rendezvényteremben. Tekintettel az eseményben érintett személyek nagy számára, a beavatkozás hatékonyabb koordinálása érdekében aktiválták a vörös beavatkozási tervet”
– jelentette be a Dâmbovița megyei ISU.
Kezdetben szó sem volt 30 emberről.
Összesen 25 személyt vizsgáltak meg, és az elsősegélynyújtást követően 15 felnőttet és 2 gyermeket szállítottak kórházba további ellátás céljából”
– közölte a Dâmbovița megyei katasztrófavédelem (ISU) a beavatkozás lezárásakor.
Aztán kiderült, hogy többen a saját autójukkal jutottak el orvoshoz. Tizenhárman jelentkeztek ételmérgezés gyanújával a câmpulungi sürgősségi osztályon – írta a News.ro a felügyelőség tájékoztatása alapján.
Erősen megáll az ételmérgezés gyanúja
A román egészségügyi minisztérium délután újabb részleteket közölt az ügyről. Tájékoztatásuk szerint az érintett étteremben egyszerre két rendezvényt tartottak, amelyeken összesen több mint 300-an vettek részt. A rosszullétek miatt végül 30 embert vittek – nőket és gyerekeket is – kórházba hányinger, hányás és hasmenéses panaszokkal, de az ellátás után mindenkit hazaengedtek.
Az Agerpres hírügynökség beszámolója szerint a megyei egészségügyi igazgatóság ellenőrzése után az onceşti-i étterem működését felfüggesztették.
Emellett az üzemeltetőre még 51 ezer lejes, vagyis nagyjából 3,5 millió forintos bírságot is kiszabtak, amiatt, mert súlyosan megsértette a higiéniai és közegészségügyi előírásokat.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.