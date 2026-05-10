Harmincan kerültek kórházba, mind ugyanabban az étteremben ettek

46 perce
Olvasási idő: 6 perc
Vörös beavatkozási tervet léptettek életbe a románok éjszaka, miután egy rendezvényen többen rosszul lettek. A feltételezett ételmérgezés miatt harminc embert vittek kórházba, az éttermet pedig bezáratta a hatóság.
Az ételmérgezéses ügy Romániában, Onceștiben lévő helyszínére nagy erőkkel vonultak ki a mentők: 11 SMURD-mentőjárművet, egy tömegszállító járművet, a Dâmbovița megyei mentőszolgálat 17 mentőautóját, egy orvossal érkező C típusú rohamkocsit, valamint két A típusú egészségügyi járművet is odairányítottak a Maszol.ro információi szerint.

Harmincan kerültek kórházba ételmérgezés gyanújával egy étteremből (illusztráció, MI–generált kép)
A 112-es egységes segélyhívó számra érkezett bejelentés alapján egy esetleges ételmérgezést jeleztek Oncești településen, egy rendezvényteremben. Tekintettel az eseményben érintett személyek nagy számára, a beavatkozás hatékonyabb koordinálása érdekében aktiválták a vörös beavatkozási tervet” 

– jelentette be a Dâmbovița megyei ISU.

Kezdetben szó sem volt 30 emberről. 

Összesen 25 személyt vizsgáltak meg, és az elsősegélynyújtást követően 15 felnőttet és 2 gyermeket szállítottak kórházba további ellátás céljából” 

– közölte a Dâmbovița megyei katasztrófavédelem (ISU) a beavatkozás lezárásakor.

Aztán kiderült, hogy többen a saját autójukkal jutottak el orvoshoz. Tizenhárman jelentkeztek ételmérgezés gyanújával a câmpulungi sürgősségi osztályon – írta a News.ro a felügyelőség tájékoztatása alapján.

Erősen megáll az ételmérgezés gyanúja

A román egészségügyi minisztérium délután újabb részleteket közölt az ügyről. Tájékoztatásuk szerint az érintett étteremben egyszerre két rendezvényt tartottak, amelyeken összesen több mint 300-an vettek részt. A rosszullétek miatt végül 30 embert vittek – nőket és gyerekeket is – kórházba hányinger, hányás és hasmenéses panaszokkal, de az ellátás után mindenkit hazaengedtek.

Az Agerpres hírügynökség beszámolója szerint a megyei egészségügyi igazgatóság ellenőrzése után az onceşti-i étterem működését felfüggesztették.

Emellett az üzemeltetőre még 51 ezer lejes, vagyis nagyjából 3,5 millió forintos bírságot is kiszabtak, amiatt, mert súlyosan megsértette a higiéniai és közegészségügyi előírásokat.

