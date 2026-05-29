Felháborító! Kislányra vadászott az idős férfi egy ceglédi fagyizóban

Geldrick Szilárd és felesége szerda délelőtt ültek be egy ceglédi fagyizóba, ahol egy megdöbbentő eset szemtanúi, majd hősei lettek. Egy idős férfi a kávéját iszogatva váratlanul megszólított egy közelben egyedül várakozó, körülbelül 13 éves kislányt. Szilárd azonnal kiszúrta a gyanús helyzetet: az alak tolakodó kérdésekkel faggatta a gyereket, majd pofátlanul átült az asztalához, és megpróbálta elcsalogatni a helyszínről. A házaspár bátor közbelépésének köszönhetően a kislánynak nem esett bántódása, a zaklató pedig gyorsan elmenekült. Mint kiderült, nem ez az első ilyen ijesztő eset a környéken, a városban ugyanis nemrég egy kísértetiesen hasonló módszerrel próbáltak behálózni egy másik kiskorút is – írta a Szoljon.hu.

Házaspár mentette meg a kislányt, akit egy idős férfi akart elcsalni egy ceglédi fagyizóból

Drámai pillanatok a ceglédi fagyizóban

Geldrick Szilárd és várandós felesége éppen egy ceglédi fagyizóban ültek, amikor felfigyeltek egy gyanúsan viselkedő, idős férfira. Az alak rendkívül halkan és tolakodóan kezdte faggatni a szomszédos asztalnál egyedül várakozó, 13 éves kislányt.

Először egy pizzéria felől érdeklődött, majd miután a gyermek udvariasan közölte, hogy nem helybeli, a férfi átült az asztalához, és a családjáról kezdte kérdezni.

A jóhiszemű kislány tiszteletből válaszolgatott, és azt is elárulta, hogy estig a városban marad, mert akkor indul vissza a busza Csemőre.

Egyetlen kérdésen múlt a tragédia

A helyzet akkor vált kritikussá, amikor az idős férfi arra kérte a lányt, menjenek át egy „hűvösebb, árnyékosabb helyre” beszélgetni. Amikor a gyanútlan gyerek felállt és a táskájáért nyúlt, Szilárd azonnal közbelépett. Megkérdezte a kislányt, ismeri-e a férfit, mire ő nemmel felelt.

A lebukott zaklató hátra sem nézve rohant az autójához, majd olyan elképesztő sebességgel száguldott el, hogy lefotózni már nem maradt idő, de a rendszám elejét (LUW) sikerült leolvasni.

Nem hagyta magára a kislányt a családapa

A háromgyermekes édesapa és felesége azonnal a megrettent gyermekhez siettek. Bár a kislány udvariasan visszautasította, hogy hazavigyék, Szilárdék megadták a telefonszámukat, hogy azonnal jelezzen, ha bármi baj történne. Az esetet követően a rendőrséget is értesítették.

A hatóságok komolyan vették a bejelentést és a fagyizó biztonsági kameráinak felvételei alapján elindították az adatgyűjtést.

Sorozatgyűjtő környékezheti a gyerekeket?

Miután a történet nyilvánosságot kapott, egy másik aggódó édesanya is megkereste Szilárdot egy hátborzongató beszámolóval. Az ő 10 éves kislányát a helyi fürdő közelében szólította le egy idős férfi, kísértetiesen ugyanezzel a módszerrel: egy pizzéria helyét kérdezve próbált a bizalmába férkőzni. Az anyuka most abban bízik, hogy a fagyizónál készült felvételek alapján kiderül, ugyanaz a veszélyes alak vadászik-e a kiskorúakra Cegléden.

