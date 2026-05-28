Részeg szerelmespár vert szét egy fagylaltozót Esztergomban

Elképesztő dulakodásról számolt be az ügyészség, amely videót is közzétett az esetről: egy részeg pár vert szét egy fagylaltozót Esztergomban. A vádirat szerint 2025. augusztus 8-án a páros reggeltől késő délutánig italozott közterületen, majd lerészegedtek és veszekedni, kiabálni kezdtek. Ekkor az üzletet működtető férfi negyed három körül kiszólt rájuk, hogy ne hangodkodjanak, zavarják a vendégeket és rendőrt fog hívni. A párosnak több sem kellett, az eladó után mentek az üzletbe – adta hírül a Kemma.hu.

Egy fagylaltozóban kezdett az eladóval dulakodni egy részeg pár, a nőre valószínűleg börtönbüntetés vár

Fotó: 123RF

Szétverték a fagylaltozót

Az üzlet működtetője visszament az üzletbe, ahova előbb a férfi, majd a nő is követte. Az eladó elővette a telefonját, hogy felvételt készítsen, a későbbi vádlott ekkor ellökte a kezét, majd a fal felé tolta. Mindeközben a nő is rávetette magát az eladóra. Ami ezután történt, az a Benny Hill Showba is bekerülhetett volna. Az ügyészség jogászos megfogalmazásában mindez így hangzik:

A dulakodás közben egy zöldalma ízesítésű, sűrű alapanyagot tartalmazó vödör is a padlóra került, a folyadék pedig részben szétfolyt, részben a falra fröccsent. A csúszóssá vált padlón később a férfi hasra esett, a nő pedig a fagylaltpultnál próbált belenyúlni az elkészített fagylaltokba, de az eladó megakadályozta ebben. A rendőrök 14 óra 25 perckor fogták el őket az üzletben.

Az ügy férfi vádlottja olcsón megúszhatja, az ügyészség pénzbüntetést indítványozott vele szemben. A részeg hölgy már nem volt ilyen szerencsés: ő korábban kedvezménnyel szabadult a börtönből, így vele szemben szabadságvesztést és közügyektől eltiltást kértek.

Az esetről készült videó:

Idén egy családi fagylaltozáshoz már alaposan a zsebébe kell nyúlnia az embernek, különösen, ha extrákat is szeretne az édességre. De mennyi is az annyi? Mutatjuk.