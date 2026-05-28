Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor üzenetet küldött – ezt látnia kell

Olvasta?

Allahu Akbart ordítva rántott kést egy férfi – véres támadás történt a pályaudvaron

esztergom

Részeg szerelmespár vert szét egy fagylaltozót Esztergomban

31 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Elképesztő történetről számolt be az ügyészség. Egy utcán italozó szerelmes pár megtámadta egy fagylaltozó tulajdonosát, miután az rájuk szólt a hangoskodás miatt. Ezután olyan jelenet bontakozott ki az üzlethelyiségben, amire Benny Hill is elismerően csettintene.
Link másolása
Vágólapra másolva!
esztergomfagylaltügyészségfagylaltozóférfieladó

Elképesztő dulakodásról számolt be az ügyészség, amely videót is közzétett az esetről: egy részeg pár vert szét egy fagylaltozót Esztergomban. A vádirat szerint 2025. augusztus 8-án a páros reggeltől késő délutánig italozott közterületen, majd lerészegedtek és veszekedni, kiabálni kezdtek. Ekkor az üzletet működtető férfi negyed három körül kiszólt rájuk, hogy ne hangodkodjanak, zavarják a vendégeket és rendőrt fog hívni. A párosnak több sem kellett, az eladó után mentek az üzletbe – adta hírül a Kemma.hu.

Egy fagylaltozóban kezdett az eladóval dulakodni egy részeg pár, a nőre valószínűleg börtönbüntetés vár
Egy fagylaltozóban kezdett az eladóval dulakodni egy részeg pár, a nőre valószínűleg börtönbüntetés vár
Fotó: 123RF

Szétverték a fagylaltozót

Az üzlet működtetője visszament az üzletbe, ahova előbb a férfi, majd a nő is követte. Az eladó elővette a telefonját, hogy felvételt készítsen, a későbbi vádlott ekkor ellökte a kezét, majd a fal felé tolta. Mindeközben a nő is rávetette magát az eladóra. Ami ezután történt, az a Benny Hill Showba is bekerülhetett volna. Az ügyészség jogászos megfogalmazásában mindez így hangzik:

A dulakodás közben egy zöldalma ízesítésű, sűrű alapanyagot tartalmazó vödör is a padlóra került, a folyadék pedig részben szétfolyt, részben a falra fröccsent. A csúszóssá vált padlón később a férfi hasra esett, a nő pedig a fagylaltpultnál próbált belenyúlni az elkészített fagylaltokba, de az eladó megakadályozta ebben. A rendőrök 14 óra 25 perckor fogták el őket az üzletben.

Az ügy férfi vádlottja olcsón megúszhatja, az ügyészség pénzbüntetést indítványozott vele szemben. A részeg hölgy már nem volt ilyen szerencsés: ő korábban kedvezménnyel szabadult a börtönből, így vele szemben szabadságvesztést és közügyektől eltiltást kértek.

Az esetről készült videó:

Idén egy családi fagylaltozáshoz már alaposan a zsebébe kell nyúlnia az embernek, különösen, ha extrákat is szeretne az édességre. De mennyi is az annyi? Mutatjuk.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!