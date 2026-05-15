Árokba menekült a motoros a fantomautós elől, segítség nélkül hagyták az út szélén

A motoros már hiába próbálta visszarántani a járművet, a következő pillanatban az út menti árokba csapódott a gép, miközben a vétkes autó eltűnt a kanyarban. A fantomautós miatt történt baleset után a sérült férfi az út szélén maradt segítség nélkül – írja a Sonline.hu.

Magára hagyta a motorost a fantomautós

Fotó: Police.hu

Fantomautós sodorta veszélybe a motorost

A rendőrség tájékoztatása szerint a baleset 2026. április 6-án 11 óra 36 perckor történt Igal közelében. Az ismeretlen típusú és színű autó Ráksi irányába haladt, amikor eddig tisztázatlan okból áttért a szemközti sávba. A vele szemben, a Balaton felé közlekedő motoros ekkor vészfékezni kezdett és ellenkormányzott, hogy elkerülje az ütközést.

Az árokba borult a motoros

A két jármű végül nem ütközött össze, a motoros azonban elvesztette uralmát a jármű felett és a vízelvezető árokba borult. A férfi az esés következtében megsérült. A balesetet okozó sofőr viszont nem állt meg, hanem segítségnyújtás nélkül továbbhajtott.

Szemtanúkat keresnek az igali baleset után

Az igali baleset után a rendőrök nyomozást indítottak és a lakosság segítségét kérik.

A Kaposvári Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya várja azok jelentkezését, akik látták a balesetet, vagy információval rendelkeznek az okozó járműről és vezetőjéről.

Jelentkezni személyesen a Kaposvár, Szent Imre utca 12. szám alatt lehet, illetve a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság tevékenység-irányítási központjának 06-82-502-700-as telefonszámán, a 2700-as melléken. Névtelen bejelentés a Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán vagy a 112-es segélyhívón is tehető.

Balesetet okozott, de amit utána tett, az még szörnyűbb

A győri rendőrök a lakosság segítségét kérik egy sofőr azonosításához, aki megállás nélkül elhajtott egy ütközés helyszínéről. A hatóságok cserbenhagyás vétsége miatt indítottak büntetőeljárást, mivel az ismeretlen elkövető nem nyújtott segítséget, miután megtörtént a baleset.