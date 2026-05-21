„Fegyver van nálam” – az év legfurcsább rablása történt Alsóörsön

Csütörtökön kitört a pánik Alsóörsön, miután az önkormányzattól olyan jelzés érkezett, hogy fegyveres rablás van folyamatban a helyi boltban. A környéken élőket arra kérték, mindenki maradjon otthon, az óvodákból és iskolákból pedig nem engedték ki a gyerekeket a veszély elmúltáig – adta hírül a Veol.hu.

Egy idős férfi az alsóörsi boltban azt mondta, fegyver van nála, ám ez nem volt igaz

„Fegyver van nálam"

Hebling Zsolt, a település polgármestere úgy nyilatkozott a Veol.hu-nak, hogy a rablás hírére azonnal a helyi boltba siettek az alpolgármesterrel és a jegyzővel közösen, valamint közben riasztották a rendőrséget is.

Mindeközben a boltban az történt, hogy egy idős férfi a feleségével vásárolni indult, és a férfi elszakadt a nejétől, majd az üzlet egy olyan területére tévedt, ahol nem tartózkodhatnak vásárlók. A tulajdonos kérdőre vonta, az idős ember pedig megijedt és a betegségéből adódóan azt mondta

fegyver van nálam”

– ami nem volt igaz.

A helyszínre siető rendőrök értesítették a mentősöket, akik kórházba szállították a férfit. A helyszínen gyorsan kiderült, hogy nem történt bűncselekmény.

Míg az alsóörsi eset inkább vígjátékokba illik, addig Komáromban egy olyan akciót hajtottak végre a bűnözők, mint amit akciófilmekben látni: egy raktárba betörve pénzügyőrnek adták ki magukat, mindenkit megbilincseltek, majd elvitték, amiért jöttek.