Fegyverrel fenyegette meg a rendőröket egy szabolcsi férfi

Hivatalos személy elleni erőszak miatt emelt vádat az ügyészség egy szabolcsi férfi ellen, aki korábban rátámadt az intézkedő egyenruhásokra. Az elkövető részegen, az utcán gyalogolt egy korábban ellopott, távcsöves fegyverrel a kezében, amikor a rendőröket meglátta.
A Központi Nyomozó Főügyészség hétfői tájékoztatása szerint bíróság elé állítják azt a férfit, aki egy távcsöves puskával vett célba rendőröket. A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség hivatalos személy elleni erőszak miatt emelt vádat az elkövető ellen, aki a veszélyes fegyverrel a kezében nyíltan megfenyegette áldozatait – írta a Bors.

Fotó: Mesterséges intelligencia által generált kép

Évekre börtönbe kerülhet a rendőrökre fegyvert fogó férfi

A vádirat szerint a többszörösen büntetett előéletű, harmincas éveiben járó férfi január 7-én hajnalban, részegen, 

egy lopott távcsöves puskával sétált egy szabolcsi településen, amikor járőrök észrevették.

A rendőrök felszólították, hogy tegye le a puskát, de a férfi erre nem volt hajlandó. Inkább trágár szavakkal illette őket, majd rájuk célozva felemelte a fegyvert. A járőrök fedezékbe vonultak és erősítést kértek, miközben távolról figyelték a férfit, aki többször is feléjük irányította a csövet. Végül elhajította a fegyvert, a rendőrök pedig elfogták és megbilincselték.

A nyomozó ügyészség indítványa szerint a jelenleg is letartóztatás alatt lévő férfit 5 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélhetik.

