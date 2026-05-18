Fegyverrel fenyegette meg a rendőröket egy szabolcsi férfi

A Központi Nyomozó Főügyészség hétfői tájékoztatása szerint bíróság elé állítják azt a férfit, aki egy távcsöves puskával vett célba rendőröket. A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség hivatalos személy elleni erőszak miatt emelt vádat az elkövető ellen, aki a veszélyes fegyverrel a kezében nyíltan megfenyegette áldozatait – írta a Bors.

Fegyverrel fenyegette a rendőröket egy szabolcsi férfi

Fotó: Mesterséges intelligencia által generált kép

Évekre börtönbe kerülhet a rendőrökre fegyvert fogó férfi

A vádirat szerint a többszörösen büntetett előéletű, harmincas éveiben járó férfi január 7-én hajnalban, részegen,

egy lopott távcsöves puskával sétált egy szabolcsi településen, amikor járőrök észrevették.

A rendőrök felszólították, hogy tegye le a puskát, de a férfi erre nem volt hajlandó. Inkább trágár szavakkal illette őket, majd rájuk célozva felemelte a fegyvert. A járőrök fedezékbe vonultak és erősítést kértek, miközben távolról figyelték a férfit, aki többször is feléjük irányította a csövet. Végül elhajította a fegyvert, a rendőrök pedig elfogták és megbilincselték.

A nyomozó ügyészség indítványa szerint a jelenleg is letartóztatás alatt lévő férfit 5 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélhetik.

