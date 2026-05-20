„Pillanatok alatt vágtam le az ujját” – hidegvérrel vallott az újpesti feleséggyilkos – videó

Nyugodt hangon beszélt a bíróságon arról, hogyan ölte meg a feleségét, majd hogyan vágta le az ujját a pénzszerzés miatt a budapesti férfi. Az újpesti feleséggyilkos részletes vallomása sokkolta a tárgyalótermet – írja a Bors.
Az újpesti feleséggyilkos beismerte a tettét
A 45 éves férfi a Fővárosi Törvényszék előkészítő ülésén beismerte a gyilkosságot, ugyanakkor ragaszkodott a tárgyaláshoz. A vádirat szerint gyilkos és áldozat három éve, 2023-ban házasodott össze. A férj szerencsejáték-függősége miatt folyamatos anyagi problémákkal küzdött. A nő többször segített neki pénzzel, kölcsönt is adott neki, de 2024 decemberében ismét összevesztek, mert a férfi elkaszinózta a lakhatásra félretett pénzüket.
Többször megszúrta a feleségét
A férfi a bíróságon arról beszélt, hogy a gyilkoseszköz korábban is nála volt.
A bicska, amivel elkövettem a gyilkosságot, már akkor is a zsebemben volt, amikor hazaértem"
– mondta.
A vallomása szerint dulakodás közben vette elő a kést,
majd többször megszúrta és megvágta a feleségét.
A gyilkosság után lemosta magáról a vért, átöltözött és elmenekült a lakásból.
„Pillanatok alatt vágtam le az ujját”
A férfi visszatért a lakásba, mert pénzre volt szüksége a meneküléshez. Elmondása szerint a nő telefonján keresztül akart belépni a netbankba, amihez ujjlenyomatos azonosítás kellett.
Ehhez kellett az ujja, amit pillanatok alatt levágtam és magammal vittem
– vallotta a bíróságon.
Ezután ismerősöket hívott fel, hogy segítsenek pénzt felvenni a számláról, majd külföldre menekült. Nem jutott messzire, Pozsonyban fogták el, igaz, csak hónapokkal később.
Messenger-üzenetet is írt a nő nevében
A vallomás szerint a férfi a gyilkosság után a nő telefonjáról üzenetet küldött áldozata gyerekeinek.
Azt írta:
Kiidegeltek, hagyjatok békén. Holnap beszélünk!"
A Fővárosi Főügyészség különös visszaesőként emberöléssel, kifosztással és bankszámlát érintő csalással vádolja a férfit, amiért hosszú tartamú fegyházbüntetést és a feltételes szabadlábra helyezés kizárását indítványozta. A tárgyalás szeptemberben folytatódik.