Éveken át terrorban tartotta nejét az egri feleséggyilkos, a lánya vallott a szörnyűségekről

Sokkoló vallomást tett a brutálisan meggyilkolt egri nő lánya a közösségi oldalán, amelyet a Bors változtatás nélkül közölt. Az egri feleséggyilkosság áldozatának lánya szerint az édesanyja hosszú éveken át egy „láthatatlan börtönben” élt, miközben az apja teljesen elszigetelte őt a szeretteitől.

Az egri feleséggyilkosság áldozatának két lánya a nő urnájánál

Az egri feleséggyilkosság mögött éveken át tartó lelki terror állhatott

Ahogy arról korábban beszámoltunk, április 20-án este brutális gyilkosság történt Egerben, a Kiskanda utcában. A gyanú szerint a 68 éves Ignác féltékenységből megölte a feleségét, a 62 éves Ágnest. Sajtóinformációk szerint a férfi egy téglával verte fejbe az asszonyt. A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított eljárást az ügyben, a férfit pedig letartóztatták.

„Sokan bolondnak hitték, pedig egy okos és kedves nő volt”

Most közös lányuk, Dóra osztotta meg a nyilvánossággal, milyen ember volt valójában az édesanyja, és szerinte milyen folyamat vezetett a tragédiához.

Szeretném megosztani veletek az igazságot édesanyám tragédiájáról, mert tartozom ezzel az ő emlékének

– írta a nő.

Dóra szerint sokan félreértették az édesanyját az utolsó időszakban.

Sokan talán bolondnak hitték őt, de édesanyám egy diplomás, okos, végtelenül kedves és tisztaszívű ember volt

– fogalmazott.

A nő szerint az apja hosszú éveken át tudatosan rombolta le Ágnes önbizalmát és emberi kapcsolatait.

Dóra szerint az apja teljesen elszigetelte az édesanyját

A lány azt állítja, az apja éveken keresztül lelki terrorban tartotta az édesanyját. Elmondása szerint a bántalmazás nem fizikai erőszakkal kezdődött, hanem manipulációval, fenyegetésekkel és elszigeteléssel.

Apám módszeresen építette le édesanyám önbecsülését, elszigetelve őt a szeretteitől

– írta.

Dóra szerint már 2022-ben észrevette, hogy valami súlyosan megváltozott az édesanyján. A helyzet pedig később teljesen tarthatatlanná vált. Az áldozat lánya és a férje több feljelentést is tett, miközben próbálták kiszabadítani Ágnest a kapcsolatból.