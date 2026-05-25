Éveken át terrorban tartotta nejét az egri feleséggyilkos, a lánya vallott a szörnyűségekről

Sokkoló vallomást tett a brutálisan meggyilkolt egri nő lánya a közösségi oldalán, amelyet a Bors változtatás nélkül közölt. Az egri feleséggyilkosság áldozatának lánya szerint az édesanyja hosszú éveken át egy „láthatatlan börtönben” élt, miközben az apja teljesen elszigetelte őt a szeretteitől.
Az egri feleséggyilkosság mögött éveken át tartó lelki terror állhatott
Ahogy arról korábban beszámoltunk, április 20-án este brutális gyilkosság történt Egerben, a Kiskanda utcában. A gyanú szerint a 68 éves Ignác féltékenységből megölte a feleségét, a 62 éves Ágnest. Sajtóinformációk szerint a férfi egy téglával verte fejbe az asszonyt. A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított eljárást az ügyben, a férfit pedig letartóztatták.
„Sokan bolondnak hitték, pedig egy okos és kedves nő volt”
Most közös lányuk, Dóra osztotta meg a nyilvánossággal, milyen ember volt valójában az édesanyja, és szerinte milyen folyamat vezetett a tragédiához.
Szeretném megosztani veletek az igazságot édesanyám tragédiájáról, mert tartozom ezzel az ő emlékének
– írta a nő.
Dóra szerint sokan félreértették az édesanyját az utolsó időszakban.
Sokan talán bolondnak hitték őt, de édesanyám egy diplomás, okos, végtelenül kedves és tisztaszívű ember volt
– fogalmazott.
A nő szerint az apja hosszú éveken át tudatosan rombolta le Ágnes önbizalmát és emberi kapcsolatait.
Dóra szerint az apja teljesen elszigetelte az édesanyját
A lány azt állítja, az apja éveken keresztül lelki terrorban tartotta az édesanyját. Elmondása szerint a bántalmazás nem fizikai erőszakkal kezdődött, hanem manipulációval, fenyegetésekkel és elszigeteléssel.
Apám módszeresen építette le édesanyám önbecsülését, elszigetelve őt a szeretteitől
– írta.
Dóra szerint már 2022-ben észrevette, hogy valami súlyosan megváltozott az édesanyján. A helyzet pedig később teljesen tarthatatlanná vált. Az áldozat lánya és a férje több feljelentést is tett, miközben próbálták kiszabadítani Ágnest a kapcsolatból.
A család szerint az anyját a saját lánya ellen fordították
Dóra azt állítja, az apja később az édesanyját is ellene hangolta:
Apám elhitette vele, hogy el akarom venni a pénzüket
– a nő szerint az édesanyja sokszor csak félelemből viselkedett ellenségesen a szeretteivel, mert attól tartott, milyen következménye lesz otthon, ha nem a férje akarata szerint cselekszik. Dóra arról is beszélt, hogy az anyja az utolsó időszakban már teljes érzelmi összeomlásban élhetett.
„Már végre szabad vagy anya”
A lány szerint Ágnes egy idő után teljesen elveszítette a reményt.
Édesanyám az utolsó hónapokban már egyfajta érzelmi sokkban, tanult tehetetlenségben élt
– írta.
A bejegyzés végén egy megrázó üzenetet is megosztott, amelyet még az édesanyjának küldött:
Örökké szeretni foglak! És amíg élek ez így is marad, de már végre szabad vagy anya, és többet nem bánt téged.
Az egri feleséggyilkosság vádlottja jelenleg letartóztatásban van, az ügyében az eljárás jelenleg is tart.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot! Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.