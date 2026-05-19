Tartozás miatt gyújthatta fel a házat a 39 éves férfi

A 39 éves férfi felgyújtotta egy Dâmbovița megyei településen található bérelt ingatlanját, aminek hátterében a gyanú szerint egy régóta húzódó pénzügyi konfliktus állhatott. A nyomozás adatai alapján a férfi Cornățelu községben lakott az ingatlanban és úgy vélte, hogy a tulajdonos korábbi munkák ellenértékével tartozik neki. Sajtóinformációk szerint mintegy négyezer lej kifizetését követelte, ám mivel nem jutott dűlőre a tulajdonossal, végül drasztikus lépésre szánta el magát – írta a Maszol.

Felgyújtotta bosszúból a bérelt ingatlant

Felgyújtotta a házat, majd őrizetbe vették

A rendőrség május 16-án vette őrizetbe a férfit rongálás és gyújtogatás gyanúja miatt. A hatóságok szerint elegendő bizonyíték gyűlt össze ahhoz, hogy kezdeményezzék az előzetes letartóztatását.

A férfit ezt követően bíróság elé állították, amely harminc napos előzetes letartóztatást rendelt el vele szemben. Az ügyészség szerint a tűzeset nem baleset volt, hanem szándékos cselekmény, amely komoly anyagi károkat okozott.

Az ügy körülményeit továbbra is vizsgálják, a nyomozók pedig azt próbálják tisztázni, pontosan milyen vita vezetett a gyújtogatáshoz.

