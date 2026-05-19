Tartozás miatt gyújthatta fel a házat a 39 éves férfi

Súlyos gyújtogatási ügy miatt rendeltek el előzetes letartóztatást egy romániai férfival szemben, aki a gyanú szerint saját bérelt otthonát lobbantotta lángra. Miután felgyújtotta az ingatlant, azt mondta, azért tette, mert a tulajdonos jelentős összeggel tartozott neki.
A 39 éves férfi felgyújtotta egy Dâmbovița megyei településen található bérelt ingatlanját, aminek hátterében a gyanú szerint egy régóta húzódó pénzügyi konfliktus állhatott. A nyomozás adatai alapján a férfi Cornățelu községben lakott az ingatlanban és úgy vélte, hogy a tulajdonos korábbi munkák ellenértékével tartozik neki. Sajtóinformációk szerint mintegy négyezer lej kifizetését követelte, ám mivel nem jutott dűlőre a tulajdonossal, végül drasztikus lépésre szánta el magát – írta a Maszol.

Felgyújtotta bosszúból a bérelt ingatlant
Fotó: Pixabay (Illusztráció)

Felgyújtotta a házat, majd őrizetbe vették

A rendőrség május 16-án vette őrizetbe a férfit rongálás és gyújtogatás gyanúja miatt. A hatóságok szerint elegendő bizonyíték gyűlt össze ahhoz, hogy kezdeményezzék az előzetes letartóztatását.

A férfit ezt követően bíróság elé állították, amely harminc napos előzetes letartóztatást rendelt el vele szemben. Az ügyészség szerint a tűzeset nem baleset volt, hanem szándékos cselekmény, amely komoly anyagi károkat okozott.

Az ügy körülményeit továbbra is vizsgálják, a nyomozók pedig azt próbálják tisztázni, pontosan milyen vita vezetett a gyújtogatáshoz.

Bíróság elé áll az az 54 éves férfi is, aki egy elmérgesedett vitát követően szándékosan rágyújtotta a faházat négy ismerősére. A hatóságok többszörösen minősülő emberölés kísérlete miatt emeltek vádat, miután a bosszúszomjas gyújtogató miatt majdnem tragédiába torkollott az este.

 

 

