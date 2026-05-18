Felrobbantotta a házukat, meg akarta ölni a kislányát

Gázrobbanással akart végezni magával és 9 éves gyermekével egy nő, akit a Szolnoki Törvényszék első fokon 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés kísérlete és közveszélyokozás miatt ítélt el. Valóban meg is tette, amit hirtelen eltervezett: felrobbantotta az épületet. A tragikus szelevényi eset során a háza kigyulladt és romba dőlt. A nőt és a kislányt a tűzoltók mentették ki a törmelékek alól. A gyermek életveszélyes sérüléseket szenvedett, az életét kizárólag a gyors orvosi beavatkozás és az azt követő intenzív terápiás kezelés mentette meg.
A bírósági eljárás feltárta, hogy az anya nem tervezte el előre a szörnyűséget.
Súlyos magánéleti, családi és anyagi válságba került, a szorult helyzetben pedig hirtelen elhatározásból vágta el a gázcsöveket, majd nyitotta meg a konyhai gáztűzhely gombjait, ami végül a pusztító robbanáshoz vezetett.
Elítélték a kisgyerekes nőt, aki felrobbantotta a házát
A törvényszék a büntetés kiszabásakor figyelembe vette a nő tette mögött álló körülményeket. Enyhítő tényezőként értékelték, hogy a bűncselekmény idején beszűkült tudatállapotban volt, ami közepes fokban korlátozta a józan tisztánlátásban. Emellett büntetlen előélete, a bíróság előtt tanúsított őszinte megbánása, valamint az a tény is mellette szólt,
hogy a gyilkossági kísérlet szerencsére nem fejeződött be.
Az elsőfokú ítélet egyelőre nem jogerős. Bár a vádhatóság és maga a nő is tudomásul vette a bíróság döntését, ügyvédje enyhítésért fellebbezett. Emiatt a megrázó családi dráma másodfokon, a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik majd.
Ez is érdekelheti: Nem fogja elhinni, miért zártak egy nőt egy csomagtartóba egy hétre
Interneten ismerte meg egymást egy férfi és egy nő Szlovákiában. A randijuk rémálommá vált, a férfi ugyanis csomagtartóba zárta a nőt. Itt vannak a megdöbbentő részletek, kattintson!
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.