Felrobbantotta a házukat, meg akarta ölni a kislányát

Gázrobbanással akart végezni magával és 9 éves gyermekével egy nő, akit a Szolnoki Törvényszék első fokon 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés kísérlete és közveszélyokozás miatt ítélt el. Valóban meg is tette, amit hirtelen eltervezett: felrobbantotta az épületet. A tragikus szelevényi eset során a háza kigyulladt és romba dőlt. A nőt és a kislányt a tűzoltók mentették ki a törmelékek alól. A gyermek életveszélyes sérüléseket szenvedett, az életét kizárólag a gyors orvosi beavatkozás és az azt követő intenzív terápiás kezelés mentette meg.

Hét év börtönre ítélték a nőt, aki felrobbantotta szelevényi házát, hogy végezzen magával és kislányával (illusztráció)

Fotó: JP Fariax/Pexels.com

A bírósági eljárás feltárta, hogy az anya nem tervezte el előre a szörnyűséget.

Súlyos magánéleti, családi és anyagi válságba került, a szorult helyzetben pedig hirtelen elhatározásból vágta el a gázcsöveket, majd nyitotta meg a konyhai gáztűzhely gombjait, ami végül a pusztító robbanáshoz vezetett.

Elítélték a kisgyerekes nőt, aki felrobbantotta a házát

A törvényszék a büntetés kiszabásakor figyelembe vette a nő tette mögött álló körülményeket. Enyhítő tényezőként értékelték, hogy a bűncselekmény idején beszűkült tudatállapotban volt, ami közepes fokban korlátozta a józan tisztánlátásban. Emellett büntetlen előélete, a bíróság előtt tanúsított őszinte megbánása, valamint az a tény is mellette szólt,

hogy a gyilkossági kísérlet szerencsére nem fejeződött be.

Az elsőfokú ítélet egyelőre nem jogerős. Bár a vádhatóság és maga a nő is tudomásul vette a bíróság döntését, ügyvédje enyhítésért fellebbezett. Emiatt a megrázó családi dráma másodfokon, a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik majd.

Ez is érdekelheti: Nem fogja elhinni, miért zártak egy nőt egy csomagtartóba egy hétre

Interneten ismerte meg egymást egy férfi és egy nő Szlovákiában. A randijuk rémálommá vált, a férfi ugyanis csomagtartóba zárta a nőt. Itt vannak a megdöbbentő részletek, kattintson!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!