Dulakodást követően hétszer szúrt a féltékeny férfi

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztálya emberölés kísérletének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást egy 42 éves férfival szemben. A nyomozás eddigi adatai szerint a gyanúsított féltékenységből és dühből cselekedett – közölte a Police.hu.

A düh és a féltékenység vezetett kis híján tragédiához Dunaújvárosban

A rendőrségre május 23-án, a hajnali órákban érkezett a segélyhívás Dunaújvárosból, miszerint az egyik lépcsőházban egy erősen vérző, megszúrt férfi fekszik. A helyszínre azonnal nagy erőkkel vonultak ki a rendőri egységek és a mentőszolgálat munkatársai.

Féltékenység áll a bűncselekmény hátterében

A rendelkezésre álló információk szerint a gyanúsított azért jelent meg a dunaújvárosi társasháznál, mert sérelmezte, hogy élettársa hosszabb ideje egy idősebb férfi lakásában tartózkodik egy kisebb társaság tagjaként.

A helyszínen a pár között hamar heves szóváltás alakult ki, ami pillanatok alatt dulakodássá fajult. A hangos kiabálásra felfigyelt a ház egyik lakója. A 63 éves férfi a bántalmazott nő védelmére kelt, és megpróbálta lecsillapítani az agresszív élettársat.

A dühöngő elkövető ekkor a védelmező ellen fordult:

elővett egy kést, és azzal hétszer megszúrta az idős lakót. A férfi a támadás következtében súlyos sérüléseket szenvedett.

A bíróság elrendelte a gyanúsított letartóztatását

Az elsődleges szakértői megállapítások szerint a cselekmény alkalmas volt az emberi élet kioltására, így a tragédiát csak a szerencsének és az időben érkező orvosi segítségnek köszönhetően sikerült elkerülni.

A dunaújvárosi rendőrök a bejelentést követően rövid időn belül elfogták az elkövetőt, akit emberölés bűntett kísérletének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgattak ki, majd bűnügyi őrizetbe vették.

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai a gyanúsított letartóztatására tettek előterjesztést, amelyet az ügyészség indítványára a bíróság azóta elrendelt, így a férfi a büntetőeljárást a rácsok mögül várhatja.

