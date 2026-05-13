Sírva szaladtak haza a gyerekek, miután légpuskával fenyegették meg őket

Komoly felháborodást váltott ki egy debreceni férfi fenyegetőzése, miután légpuskával próbálta megfélemlíteni a közelben játszó gyerekeket. Az eset egy családi házas övezetben történt, ahol a gyerekek futballoztak és hangoskodtak a délutáni órákban. A rendőrség tájékoztatása szerint a gyerekek játék közben időnként a kerítésnek rúgták a labdát, egyikük pedig sípot is használt. A szomszédot mindez annyira felbosszantotta, hogy végül egy légpuskával a kezében lépett ki hozzájuk – írta a Police.hu.

Ezzel a légpuskával történt a fenyegetőzés

A fenyegetőzés miatt rendőrt hívtak a szülők

Az incidens hatására a gyerekek rémülten szaladtak vissza a házba, majd sírva szóltak a szüleiknek a történtekről. A családok ezt követően azonnal értesítették a rendőrséget.

A helyszínre érkező járőrök meghallgatták az érintetteket, majd az 56 éves férfit előállították. A rendőrök a légpuskát lefoglalták, az ügyben pedig eljárás indult.

A férfi a kihallgatás során részletes beismerő vallomást tett. Elmondása szerint hirtelen indulatból cselekedett, ugyanakkor később megbánta, hogy ilyen módon ijesztett rá a gyerekekre.

A Debreceni Rendőrkapitányság fegyveresen elkövetett garázdaság gyanúja miatt folytatott nyomozást az ügyben. A hatóságok a vizsgálat lezárását követően bíróság elé állítási javaslattal továbbították az iratokat.

Súlyos testi sértés miatt indult eljárás egy másik elkövetővel szemben, aki távcsöves légpuskával adott le két lövést a szomszédjára, mert ő éppen füvet nyírt, az elkövetőt pedig zavarta az ezzel járó zaj.