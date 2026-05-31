Karanténba került egy teljes óvodai csoport Balmazújvárosban

Hatalmas logisztikai feladat elé állította a szülőket az a rendkívüli biztonsági intézkedés, amelyet egy balmazújvárosi óvodában kellett bevezetni. Az intézmény egyik dajkájánál diagnosztizált fertőzés miatt ugyanis azonnali hatállyal elrendelték az érintett csoport elkülönítését. A vírus jelenlétére teljesen véletlenül derült fény, mivel a dolgozó egy egészen más jellegű egészségügyi panasz kivizsgálása során adott mintát az orvosoknak.
Komoly logisztikai kihívás elé állította a családokat egy hirtelen jött járványügyi intézkedés Balmazújvárosban, ahol az egyik helyi óvoda dajkájánál mutatták ki a Hepatitis A-vírust – írta a Blikk.hu. Az esetre teljesen véletlenül derült fény, ugyanis az intézmény dolgozója eredetileg egy teljesen más, ettől független egészségügyi panasz miatt fordult orvoshoz, a vizsgálatok során azonban beigazolódott a fertőzés ténye.

A szakemberek azonnal megkezdték a fertőtlenítést, miután a fertőzés beigazolódott az óvodában
Fotó: Pexels.com

Hepatitis A-fertőzés miatt zárták be a csoportot

A pozitív tesztet követően a hatóságok a szigorú járványügyi előírásoknak megfelelően azonnal intézkedtek a vírus terjedésének megakadályozása érdekében. 

Az önkormányzat elrendelte az érintett csoportszoba azonnali bezárását, és megkezdődött a teljes körű, alapos fertőtlenítés. Mivel a közvetlen kontaktszemélyeknek ilyenkor kötelezően el kell különülniük, 26 kisgyermek és két óvodapedagógus egy hónapra hatósági karanténba került, ami azt jelenti, hogy harminc napig egyáltalán nem látogathatják a közösséget. 

Ez a kényszerű szünet hatalmas fejtörést okoz az érintett szülőknek, akiknek a mindennapi munka mellett szinte megoldhatatlan feladatot jelent a gyermekek felügyeletének és elhelyezésének megszervezése erre a hosszú időszakra. A kialakult helyzetről Varga Marina, Balmazújváros polgármestere a haon.hu-nak nyilatkozva részletesen is tájékoztatta a lakosságot, igyekezve megnyugtatni a helyieket. A városvezető hangsúlyozta, hogy pánikra semmi ok, hiszen a településen jelenleg kizárólag ez az egyetlen igazolt fertőzött van. 

Az önkormányzat a népegészségügyi hatóságokkal és minden illetékes szervvel szorosan együttműködve, folyamatos kapcsolatot tartva tesz meg mindent a helyzet mielőbbi, biztonságos rendezéséért és a fertőzés elszigeteléséért.

Súlyos egészségügyi helyzet alakult ki egy Pest vármegyei általános iskolában, miután április közepén az egyik tanulónál tuberkulózist diagnosztizáltak. A fertőzés továbbterjedt: azóta további 16 diáknál mutatták ki a tbc baktériumának jelenlétét a szakemberek.

 

