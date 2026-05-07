Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most jött! Putyin megtámadhatta a NATO-t? Rendkívüli a készültség

Sport

Már megint összeverték egymást a Real Madrid játékosai, kórházba került a csapatkapitány

filip medárd

„Na szia, mentő!” – kitüntetést kapott a hős kisfiú, Filip Medárd, aki megmentette édesanyja életét

23 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A szerdai nagy nap volt a kisfiú életében, akinek az ország a „Na szia, mentő!”-szlogent köszönheti. Filip Medárdot a Magyar Vöröskereszt tüntette ki, méghozzá a szervezet egyik legrangosabb elismerésével.
Link másolása
Vágólapra másolva!
filip medárdédesanyamagyar vöröskeresztéletmentő érdemérmeéletmentésmentő

Nagyot ment tavaly Filip Medárd története, aki azután tárcsázta a 112-es segélyhívó számot, hogy nem tudta felkelteni cukorbeteg édesanyját. Ekkor hangzott el az ikonikus köszönés, „Na szia, mentő!”, amely azóta önálló életre keltadta hírül a Bors.

„Na szia, mentő!” – Filip Medárd elismerésben részesült
„Na szia, mentő!” – Filip Medárd elismerésben részesült
Fotó: Life.hu

„Na szia, mentő!” – kitüntetést kapott Filip Medárd, a kis hős

A most ötéves, cukorbeteg édesanyja életét megmentő Filip Medárd nem akármilyen elismerésben részesült. 

A Magyar Vöröskereszt Életmentő Érdemérme a szervezet egyik legnagyobb kitüntetése. Ezt kapta most meg a gyermek, aki például a mentők ovis programját is inspirálta.

A kitüntetést minden évben azoknak a hétköznapi hősöknek ítélik oda, akik valamely baleset vagy veszélyhelyzet következtében életveszélyes állapotba került embertársukon segítenek, a szakszerű ellátás kiérkezéséig biztosítják a bajba jutott személy állapotát és ezzel megmentik az életét. Az Érdemérmet május 6-án, a Magyar Nemzeti Múzeumban, a Magyar Vöröskereszt megalakulásának helyszínén vehette át Medárd és édesanyja, a Vöröskereszt Világnapjának és a Magyar Vöröskereszt megalapításának 145. évfordulójának ünnepén.

A kisfiú a legfiatalabb kitüntetett.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!