„Na szia, mentő!” – kitüntetést kapott a hős kisfiú, Filip Medárd, aki megmentette édesanyja életét

Nagyot ment tavaly Filip Medárd története, aki azután tárcsázta a 112-es segélyhívó számot, hogy nem tudta felkelteni cukorbeteg édesanyját. Ekkor hangzott el az ikonikus köszönés, „Na szia, mentő!”, amely azóta önálló életre kelt – adta hírül a Bors.

„Na szia, mentő!” – kitüntetést kapott Filip Medárd, a kis hős

A most ötéves, cukorbeteg édesanyja életét megmentő Filip Medárd nem akármilyen elismerésben részesült.

A Magyar Vöröskereszt Életmentő Érdemérme a szervezet egyik legnagyobb kitüntetése. Ezt kapta most meg a gyermek, aki például a mentők ovis programját is inspirálta.

A kitüntetést minden évben azoknak a hétköznapi hősöknek ítélik oda, akik valamely baleset vagy veszélyhelyzet következtében életveszélyes állapotba került embertársukon segítenek, a szakszerű ellátás kiérkezéséig biztosítják a bajba jutott személy állapotát és ezzel megmentik az életét. Az Érdemérmet május 6-án, a Magyar Nemzeti Múzeumban, a Magyar Vöröskereszt megalakulásának helyszínén vehette át Medárd és édesanyja, a Vöröskereszt Világnapjának és a Magyar Vöröskereszt megalapításának 145. évfordulójának ünnepén.