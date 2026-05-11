Eszméletlenül esett össze, újra kellett éleszteni First Ladyt

Verseny közben eszméletét vesztette egy ló a Kincsem Park egyik futamán vasárnap délután. First Lady hőgutát kapott, emiatt omlott össze a keringése.
Nagy volt az ijedtség a Kincsem Park vasárnapi versenynapján. A hároméves kancák számára kiírt hatodik futamban, közvetlenül a célba érve  eszméletlenül esett össze a First Lady nevű ló – számolt be a Borsonline.hu

Hőgutát kapott és elájult First Lady a Kincsem Parkban Fotó: illusztráció/Pexels

Megmentették az életét, magához tért First Lady

A helyszínen szolgálatot ellátó állatorvosok azonnal megkezdték a kanca újraélesztését. A közel fél órán át tartó beavatkozás során szívmasszázzsal, infúziókkal, valamint jégkockákkal és jéghideg vízzel stabilizálták az állat állapotát. A ló végül visszanyerte az eszméletét és saját lábán hagyta el a versenyteret. 

A szakemberek szerint First Lady hőgutát kapott és elájult a fizikai megterhelés következtében. 

Elszabadult a pokol a női mosdóban a lóversenyen

Videó is készült a tömegverekedésről, amely egy népszerű brit lóversenyfesztiválon tört ki a női mosdóban. A felvételek tanúsága szerint a bunyó hat nő között robbant ki, a felek hangosan kiabáltak egymással, majd hajtépés és lökdösődés kezdődött, végül többen a földre kerültek.

 

