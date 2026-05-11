Eszméletlenül esett össze, újra kellett éleszteni First Ladyt

Nagy volt az ijedtség a Kincsem Park vasárnapi versenynapján. A hároméves kancák számára kiírt hatodik futamban, közvetlenül a célba érve eszméletlenül esett össze a First Lady nevű ló – számolt be a Borsonline.hu.

Hőgutát kapott és elájult First Lady a Kincsem Parkban

Megmentették az életét, magához tért First Lady

A helyszínen szolgálatot ellátó állatorvosok azonnal megkezdték a kanca újraélesztését. A közel fél órán át tartó beavatkozás során szívmasszázzsal, infúziókkal, valamint jégkockákkal és jéghideg vízzel stabilizálták az állat állapotát. A ló végül visszanyerte az eszméletét és saját lábán hagyta el a versenyteret.

A szakemberek szerint First Lady hőgutát kapott és elájult a fizikai megterhelés következtében.

