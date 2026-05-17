Vérdíj a magyar motorversenyző fején: 31 éve száguldott át a rendőrkordonon, azóta senki sem látta

Már több mint harminc éve szerepel Európa legkeresettebb bűnözőinek listáján egy magyar származású szökevény, akit az osztrák hatóságok, az Interpol és az Europol is hiába keres. Foco Tibor 1956. április 18-án született Linzben, Magyarországról kitelepített nagyszülők unokájaként. Húszas éveire az 1970-es évek egyik legsikeresebb osztrák motorversenyzőjévé vált, ám mivel gyári csapatok nem szerződtették, saját magának kellett előteremtenie a pénzt a drága sportra. Miután eladta a lakását, feleségével egy éjszakai bárt nyitott, hogy annak bevételéből finanszírozza a versenyzést – írta a Blikk.

Az élete azonban hamarosan sötét fordulatot vett: 1987-ben életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték egy nő meggyilkolása miatt, bár a bűnösségét a mai napig tagadja. A férfi végül 1995-ben, egy egyetemi vizsga alkalmával játszotta ki az őrök éberségét és filmbe illő módon megszökött a fogságból. A németül, franciául és magyarul is kiválóan beszélő egykori sportolóról tudni lehet, hogy súlyos tüdőbetegséggel diagnosztizálták, ám a rejtekhelyét azóta sem találják. Nem kizárt, hogy jelenleg is Magyarországon bujkál. Nyomravezetőjének jelenleg 20 ezer eurós jutalmat ajánlottak fel a hatóságok.

Alvilág, bosszú és egy brutális gyilkosság Linzben

A sikeres motorversenyző éjszakai szórakozóhelye, a Bunny klub jól jövedelmezett, de a korszak többi éjszakai bárjához hasonlóan vonzotta a bűnözőket is.

Foco Tibor ekkor került kapcsolatba a szervezett alvilággal és önvédelmi célból egy fegyvert is beszerezett, amit nem is titkolt a környezete előtt.

A dráma 1986. március 13-án hajnalban érte el a tetőpontját, amikor a linzi vasútállomás közelében, a sínek mellett karbantartók rábukkantak a 23 éves Elfriede H. holttestére. A fiatal nőt brutálisan megverték, majd egy revolverrel a bal szeme alatt arcon lőtték. Mivel a ruházatát letépték, a nyomozók kezdetben szexuális indítékra gyanakodtak.

Miért gyilkolt Foco Tibor?

A nyomozás során kiderült, hogy a gyönyörű áldozat prostituáltként dolgozott Linz vöröslámpás negyedében, éppen abban a házban, amelyik szomszédos volt Foco klubjával.

Tanúk beszámolói szerint a motorversenyző többször is megpróbálta rávenni a nőt, hogy dolgozzon inkább nála, Elfriede azonban nyilvánosan és durván visszautasította az ajánlatot.

A rendőrség szerint ez a megaláztatás volt a gyilkosság indítéka. Foco korábban már fizikailag is bántalmazta a nőt, aki akkor még el tudott menekülni. A vádirat szerint a férfi végül a lakásán tört rá a nőre, megverte, kivégezte, majd a holttestet a sínekre vitte, bízva abban, hogy egy arra haladó vonat majd megsemmisíti a bizonyítékokat.

Foco a kezdetektől fogva ártatlannak vallotta magát. Legfőbb érve egy 300 ezer schillinges (mai értéken kb. 25 ezer eurós) életbiztosítás volt, amelyet a nő nem sokkal a halála előtt kötött egy Kurt M. nevű férfi javára.

A gyanús kedvezményezettet a tárgyaláson ki sem hallgatták, és a pénzt végül senki sem kapta meg, a bíróságot ez nem ingatta meg. 1987. március 31-én Tibor Focót előre megfontolt szándékkal, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt életfogytig tartó börtönre ítélték.