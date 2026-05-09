Fogolyszökés Zalaegerszegen, hajtóvadászat indult utána

Nagyszabású rendőrségi keresés indult egy zalaegerszegi férfi után, aki péntek este megszökött a bűnügyi felügyelet alól. A fogolyszökés miatt körözött férfi eltávolította magáról a technikai eszközt, majd nyoma veszett, a rendőrség a lakosság segítségét kéri – írja a Ripost.

Fogolyszökés Zalaegerszegen, ezt a férfit keresi nagy erőkel a rendőrség

Fotó: Police.hu

A fogolyszökés után azonnal körözést adtak ki

A Zalaegerszegi Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint a 48 éves K. Lajos 2026. május 8-án este 20 óra 16 perckor hagyta el azt a zalaegerszegi ingatlant, amelyet a Zalaegerszegi Járásbíróság jelölt ki számára a bűnügyi felügyelet idejére.

A rendőrség szerint a férfi azzal a céllal szökött meg, hogy kivonja magát az ellene folyó büntetőeljárás alól.

A rendelkezésre álló adatok alapján a férfi eltávolította magáról a nyomkövetőt, majd ismeretlen helyre távozott. A rendőrök azóta is keresik, azonban az eddigi intézkedések nem vezettek eredményre.

A rendőrség a lakosság segítségét kéri

A hatóság körözést adott ki K. Lajos ellen, és arra kérik a lakosságot, hogy aki felismeri a férfit, vagy tud valamit a tartózkodási helyéről, jelentkezzen.

Bejelentést lehet tenni a Zalaegerszegi Rendőrkapitányságon a 06-92/504-300-as telefonszámon, illetve névtelenség megőrzése mellett a Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán vagy a 112-es segélyhívón.

