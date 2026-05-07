Orvosnak hazudta magát, hamis fogyasztószert reklámozott egy csaló

Sokan dőltek már "csodaszereknek", mert a legtöbben a könnyebb utat választják a diéta és a sport helyett. A csalók pontosan tudják, hogy az emberek bármit elhisznek, ha gyors fogyást ígérnek nekik. Különösen akkor, ha a hirdetésben egy fehér köpenyes alak orvosnak adja ki magát, így reklámoz egy fogyasztószert. Egy ilyen történetről számolt be az Ugyeszseg.hu.
Valójában nincs olyan módszer vagy kapszula, amely mindenkinél hatásos vagy ugyanúgy működik, a törvények pedig szigorúan tiltják, hogy konkrét kilókkal vagy orvosi ajánlásokkal verjék át a népet.
Éppen ezért a jogszabályi rendelkezések tiltják, hogy egy étrend-kiegészítő reklámja az elérhető súlycsökkenés ütemére vagy mértékére utaljon, és tilos az is, hogy egyes orvosok, egészségügyi szakemberek, valamint egyéb szervezetek ajánlásaira hivatkozzanak"
- olvasható a közleményben.
Álorvos kínált hamis fogyasztószert, lebukott
A Pest Vármegyei Főügyészség egy olyan cég ellen lépett fel, amely a honlapján árult kapszulákkal és porokkal azt hazudta: már 2 hét után látványos lesz az eredmény.
A reklámban egy állítólagos „orvosszakértő” is megjelent, aki ködös kutatásokra hivatkozva bizonygatta a szer hatékonyságát.
A hatóság szerint ez a módszer kimeríti a tisztességtelen üzletelés fogalmát, ezért azonnal felszólították a vállalkozást a hazug szövegek eltávolítására. A cég vezetői törölték a problémás hirdetéseket a weboldalukról, így nem indul ellenük eljárás.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.