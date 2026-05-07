Orvosnak hazudta magát, hamis fogyasztószert reklámozott egy csaló

Sokan dőltek már "csodaszereknek", mert a legtöbben a könnyebb utat választják a diéta és a sport helyett. A csalók pontosan tudják, hogy az emberek bármit elhisznek, ha gyors fogyást ígérnek nekik. Különösen akkor, ha a hirdetésben egy fehér köpenyes alak orvosnak adja ki magát, így reklámoz egy fogyasztószert. Egy ilyen történetről számolt be az Ugyeszseg.hu.

Álorvos kínált hamis fogyasztószert, lebukott (illusztráció, MI-generált kép)

Fotó: ChatGPT

Valójában nincs olyan módszer vagy kapszula, amely mindenkinél hatásos vagy ugyanúgy működik, a törvények pedig szigorúan tiltják, hogy konkrét kilókkal vagy orvosi ajánlásokkal verjék át a népet.

Éppen ezért a jogszabályi rendelkezések tiltják, hogy egy étrend-kiegészítő reklámja az elérhető súlycsökkenés ütemére vagy mértékére utaljon, és tilos az is, hogy egyes orvosok, egészségügyi szakemberek, valamint egyéb szervezetek ajánlásaira hivatkozzanak"

- olvasható a közleményben.

Álorvos kínált hamis fogyasztószert, lebukott

A Pest Vármegyei Főügyészség egy olyan cég ellen lépett fel, amely a honlapján árult kapszulákkal és porokkal azt hazudta: már 2 hét után látványos lesz az eredmény.

A reklámban egy állítólagos „orvosszakértő” is megjelent, aki ködös kutatásokra hivatkozva bizonygatta a szer hatékonyságát.

A hatóság szerint ez a módszer kimeríti a tisztességtelen üzletelés fogalmát, ezért azonnal felszólították a vállalkozást a hazug szövegek eltávolítására. A cég vezetői törölték a problémás hirdetéseket a weboldalukról, így nem indul ellenük eljárás.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.