Nemcsak Horvátországban, Magyarországon is érezni lehetett a földrengést

Egy mérsékelt erősségű földrengés rázta meg Kelet-Horvátországot kedd hajnalban, amelyet a környező országokban is érzékeltek. A jelenség ugyan nem okozott károkat, mégis sokak számára ijesztő élményt jelentett a hirtelen jelentkező földmozgás. A rengést a hajnali órákban, pontosan 2 óra 35 perckor rögzítették a műszerek. A szeizmológiai adatok szerint a földmozgás a Richter-skála alapján 4,1-es erősségű volt, ami már jól érzékelhető, de általában nem jár komoly pusztítással. Az epicentrum a Kopácsi-rét térségében helyezkedett el, a felszín alatt mintegy 13 kilométeres mélységben – írta az MTI.

Magyarországon is érezhető volt a földrengés

A földrengés intenzitását az epicentrum közelében az európai makroszeizmikus skála alapján V. fokozatúnak becsülték, ami azt jelenti, hogy a rengést sokan egyértelműen érzékelték.

A legközelebbi települések közül Vörösmart és Kiskőszeg lakói is tapasztalhatták a földmozgást, de a jelenség nem állt meg az országhatároknál.

A rezgések Magyarország déli területein, valamint Szerbia északi részein is érezhetők voltak. Az epicentrum viszonylag közel helyezkedett el több jelentősebb városhoz, Pécstől mintegy hatvan kilométerre, míg a szerbiai Zombortól alig több mint tizenöt kilométerre.

Bár a földmozgás sokakat meglepett, a hatóságok tájékoztatása szerint sem anyagi károkról, sem személyi sérülésekről nem érkezett jelentés. Az ilyen jellegű rengések ugyan ritkán okoznak komoly problémát. A szakemberek szerint az ehhez hasonló földmozgások fontos információkkal szolgálnak a térség geológiai folyamatairól és hozzájárulnak a jövőbeni rengések pontosabb megértéséhez is.

