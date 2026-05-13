Földrengés Nagykanizsán, felhívást tett közzé a szeizmológiai obszervatórium

Szerdán este negyed nyolc körül kisebb földrengés volt a Zala vármegyei Nagykanizsán – adta hírül a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium a Facebook-oldalán.

Földrengés Nagykanizsán: károkról egyelőre nem érkezett bejelentés

A rengések erőssége 2,4 magnitudójú volt. Két bejelentés érkezett a földmozgásról: egy Zalamerenyéről és egy Fűzvölgyről. Károkról egyelőre nem tudni.

Az obszervatórium kéri azokat, akik érezték a földrengést, hogy töltsék ki a linken elérhető kérdőívet.

Havár hazánkban az erős földrengések ritkák, nemrég írtunk róla, hogy a kisebb földmozgások meglehetősen gyakoriak: több mint száz földmozgást mértek a műszerek áprilisban, a Kárpát-medencében.