Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Súlyos milliókba kerülhet a szeretet, ha elmarad a papírmunka: ennyi az örökösödési illeték 2026-ban

Tudomány

A rák kialakulása ehhez a 2 hétköznapi szokáshoz kapcsolódhat – milliók csinálják nap mint nap

főnök rémálma

Ez minden főnök rémálma, és most bekövetkezett

47 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Milliókkal rövidítette meg egy nő a munkáltatóját egy nagykanizsai dohányboltban. A főnök nem sejtette, hogy lop tőle, és még fizetést is adott neki.
Link másolása
Vágólapra másolva!
főnök rémálmaalkalmazottsikkasztásrolleresszázhalombattánzalaegerszegi törvényszékdohányboltloprémálmafőnök

A vádirat szerint egy nő 2017 januárjától dolgozott eladóként egy nagykanizsai dohányboltban, ahol a teljes árukészletért felelt. Gondolt egyet és úgy döntött, sikkasztani fog a főnöktől – írja a Zaol.hu.

Ez minden főnök rémálma, és most bekövetkezett (illusztráció, MI–generált kép)
Ez minden főnök rémálma, és most bekövetkezett (illusztráció, MI–generált kép)
Fotó: ChatGPT

Így verte át a főnököt a dohánybolti alkalmazott

A nő éveken át trükközött a készlettel: 2018 januárja és 2019 májusa, majd 2020 januárja és 2023 márciusa között 

több dohányterméket és más árut is úgy adott el, hogy azokat jogosulatlanul törölte a készletező programból, aztán eladta őket.

A vásárlóktól kapott pénzt nem tette be a kasszába, hanem megtartotta magának. Ezzel a főnökének több mint 6,3 millió forintos kárt okozott, amelyből 2 millió forintot már visszafizetett – közölte a Zalaegerszegi Törvényszék.

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

Ez is érdekelheti: Koppant a fejemen: megszólalt a rolleres, akit elcsapott a nyúl

Az egyik lába beakadt a kormányba, a másik a sisakra csapódott, és érezte, hogy van valami szőrös a mellkasánál. Így írta le a rolleres, milyen volt, amikor lerúgta a mezei nyúl menet közben Százhalombattán. Részletekért kattintson ide! Ha pedig nagy rolleres eséseket nézne videón, ide kell kattintania!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!