Maszkos fegyveresek törtek rá a Forma-1 legendájára svájci otthonában

A brutális rablás során a legendás pilóta fejsérülést szenvedett, miközben a támadók a széfet keresték. Fegyveres, maszkos támadók törtek rá az otthonában Alain Prostra, a Forma-1 többszörös világbajnokára Svájcban.
Rémálommá változott a hajnal a Forma-1 egyik legnagyobb bajnokának az otthonában. A legendát fegyveres rablók terrorizálták a svájci birtokán – közölte a Motorsport.hu.

A visszavonult Forma-1 versenyző, Alain Prost fejsérülést szenvedett a fegyveres támadás során
Fotó: Illusztráció/AFP

A Forma-1-es legenda családját is megfenyegették

A svájci Blick beszámolója szerint a maszkos elkövetők kedden törtek be a 71 éves Alain Prost nyoni birtokára. A fegyveres támadók nemcsak a korábbi pilótát, hanem családtagjait is megfenyegették. A támadás során a legenda könnyebb fejsérülést szenvedett.

A széf miatt törtek be a birtokra

A lap szerint az elkövetők célzottan a házban található széfet keresték. A rablók a pilóta egyik fiát arra kényszerítették, hogy nyissa ki a páncélszekrényt. Ezután ismeretlen értékű zsákmánnyal menekültek el a helyszínről.

Luxusórák is lehettek a zsákmány között

Bár egyelőre nem tudni pontosan, mit vittek el a támadók, a svájci lap megjegyezte, hogy Alain Prost több luxusóragyártóval is kapcsolatban áll. Ezért elképzelhető, hogy nagy értékű órák is lehettek a széfben. A svájci hatóságok nyomozást indítottak az ügyben.

Egy tragédia tette elfeledett főgonosszá a sportlegendát

Az előző évezred második legeredményesebb Forma-1-es versenyzőjének világszerte sosem volt akkora elismertsége, mint azt egy négyszeres világbajnok talán megérdemelné. A február 24-én 70 éves Alain Prostról sokaknak az Ayrton Senna elleni párharcai jutnak eszébe – ha egyáltalán felvetődik a neve –, és a francia expilóta a saját elmondása szerint is alulértékelt. A róla készült, új dokumentumfilm-sorozat ezt próbálja kompenzálni.

 

