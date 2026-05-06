Halálos tragédia történt, ameddig mindenki aludt

Halálos gázolás történt kedd este Debrecenben, miután a Nyugati pályaudvarról Miskolcra tartó Tokaj InterCity elütött egy embert a Sámsoni úti vasúti átjáróban. A tragédia miatt a szerelvény nem közlekedett tovább, teljesen elzárva a forgalom elől a 471-es utat, ami a közúti közlekedésben is fennakadásokat okozott. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a vonaton tartózkodó mintegy kilencven utasnak a helyi hivatásos tűzoltók nyújtottak segítséget a biztonságos átszállásban – számolt be a Haon.hu.

A kedd esti halálos gázolás miatt a vasúti és a közúti forgalom is órákra megbénult Debrecen belterületén

Fotó: Tóth Imre

Gázolás történt a Sámsoni úti vasúti átjáróban

A baleset miatt a MÁV mentesítő járatokat szervezett: az utasokat először autóbusszal Apafa állomásig szállították, majd onnan a Nyírség InterCityvel utazhattak tovább Nyíregyházára, ahonnan az éjszakai órákban pótlóbusz vitte tovább őket Miskolc felé.

A helyszínelés végéig Debrecen-Csapókertnél a vonatok mindkét irányban ugyanazon a peronnál álltak meg, a lezárt átjáró miatt pedig a Volánbusz érintett járatai terelt útvonalon közlekedtek, ideiglenesen kihagyva az Árpád téri megállót.

A hatósági intézkedések végül késő éjszaka fejeződtek be, így 23 óra után fokozatosan megszűntek a fennakadások. Szerda reggel óta a vasúti forgalom már zavartalanul, az eredeti menetrend szerint üzemel az érintett szakaszon.

