Kétéves kislányt gázoltak el a pécsi sétálóutcában

Megszólaltak annak a kislánynak a szülei, akit május 9-én, szombaton ütött el egy figyelmetlen, száguldozó biciklis Pécsen, a Ferencesek utcájában – írja a Bama.hu. A gázolás során a kislány nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A biciklis gázolás nyomán a pécsi kislánynak eltört a sípcsontja

Gázolás a sétálóutcában

Az elmúlt években visszatérő téma a város sétálóutcáin száguldozó biciklisek és rolleresek balesetveszélyes közlekedési szokásai. Az eset ismét kommentcunnamit indított el a helyi oldalakon.

Mint azt a szülők írták, szombaton délután fagyizni mentek a kislányukkal, aki a sétálóutcában szaladgált.

A következő pillanatban már ott is volt a két biciklis – egyik a másik után és az első hátrafelé nézett és beszélt a társának, ekkor már annyi időnk sem volt, hogy odakapjunk vagy szóljunk a kislánynak, megtörtént a baj, fékezés vagy bármiféle tompítás nélkül.

A gyermek üvöltve sírva fakadt, ám a szülők először azt hitték, nem történt komolyabb baj. A vétkes biciklis kapcsán megjegyezték, ő távolabb megállt és a társa jött oda hozzájuk.

Végül a gyermekkel mégis kórházba mentek, és ott derült ki, hogy eltört a sípcsontja, így gipszet kapott – mondták a szülők. A hozzászólók szerint a sétálóutcákból ki kellene tiltani a bicikliseket.

